Действительно ли россияне форсировали Днепр: что сейчас происходит в Херсоне

В РФ заявили о якобы захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне. Однако, этот район и берег под контролем украинских защитников, а враг не имеет шансов закрепиться на правом берегу Днепра. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Херсон. Фото: из открытых источников

Вражеские Telegram-каналы, которые систематически распространяют пропагандистке нарративы, со ссылкой на российское Минобороны распространяют информацию о якобы форсировании Днепра российскими войсками и взятии под контроль микрорайона Остров в Херсоне.

В ЦПД подчеркивают, на самом деле эта информация является фейком. В 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты опровергли сообщение, выложив видео, на котором украинские защитники находятся на территории, которую враг пытался выдавать за "захваченную".

В бригаде подчеркнули, что российские войска не имеют никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу Днепра.

"Херсон и прилегающий берег остаются под полным контролем украинских защитников", — добавили в ЦПД.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли вражеский вброс о том, что якобы российские войска совершили высадку или прорыв возле Херсона.

