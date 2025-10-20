"Российские войска совершили прорыв возле Херсона": что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Пророссийские Telegram-каналы массово распространяют дезинформацию. Цель врага – посеять панику среди местных жителей и дестабилизировать ситуацию.
Война в Украине. Иллюстративное фото
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли вражеский вброс о том, что якобы российские войска совершили высадку или прорыв возле Херсона.
В Центре посоветовали украинцам не вестись на вражеские фейки и доверять только официальным источникам информации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине возникло немало проблем с мобилизацией и с работниками территориальных центров комплектования. Российская пропаганда, пытаясь дискредитировать сотрудников ТЦК, распространяет новый фейк.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз враг распространяет ложную информацию о якобы поиске на работу в Запорожский районный территориальный центр комплектования (ТЦК) "танцовщиц и моделей" для вербовки людей в армию.
Чтобы предоставить информацию правдоподобия, пропагандисты используют скриншоты вакансии якобы на одном из украинских сайтов для поиска работы.