"Российские войска совершили прорыв возле Херсона": что известно

Пророссийские Telegram-каналы массово распространяют дезинформацию. Цель врага – посеять панику среди местных жителей и дестабилизировать ситуацию.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли вражеский вброс о том, что якобы российские войска совершили высадку или прорыв возле Херсона.

"На самом деле: это — информационная провокация, сообщили в 34-й отдельной бригаде береговой обороны. Наши подразделения выполняют задачи в полном объеме и обеспечивают контроль на определенных рубежах. Антоновка, Садовый и город Херсон находятся под 100% контролем; река Днепр также контролируется силами и огневыми средствами. Любые попытки подхода с противоположного берега оперативно прекращаются – у противника нет тактических или стратегических успехов", – говорится в сообщении.

В Центре посоветовали украинцам не вестись на вражеские фейки и доверять только официальным источникам информации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине возникло немало проблем с мобилизацией и с работниками территориальных центров комплектования. Российская пропаганда, пытаясь дискредитировать сотрудников ТЦК, распространяет новый фейк.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз враг распространяет ложную информацию о якобы поиске на работу в Запорожский районный территориальный центр комплектования (ТЦК) "танцовщиц и моделей" для вербовки людей в армию.

Чтобы предоставить информацию правдоподобия, пропагандисты используют скриншоты вакансии якобы на одном из украинских сайтов для поиска работы.




