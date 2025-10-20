“Російські війська здійснили прорив біля Херсона”: що відомо

Проросійські Telegram-канали масово поширюють дезінформацію. Мета ворога — посіяти паніку серед місцевих жителів і дестабілізувати ситуацію.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували ворожий вкид про те, що нібито “російські війська здійснили висадку або прорив біля Херсона.

“Насправді: це — інформаційна провокація, повідомили в 34-й окремій бригаді берегової оборони. Наші підрозділи виконують завдання в повному обсязі та забезпечують контроль на визначених рубежах. Антонівка, Садове і місто Херсон перебувають під 100% контролем; річка Дніпро також контролюється силами й вогневими засобами. Будь-які спроби підходу з протилежного берега оперативно припиняються — у противника немає тактичних або стратегічних успіхів”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі порадили українцям не вестися на ворожі фейки та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні виникло чимало проблем з мобілізацією та з працівниками територіальних центрів комплектування. Російська пропаганда, намагаючись дискредитувати співробітників ТЦК, поширює новий фейк.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що цього разу ворог поширює неправдиву інформацію про нібито пошук на роботу в Запорізький районний територіальний центр комплектування (ТЦК) “танцівниць і моделей” для вербування людей до війська.

Щоб надати інформації правдоподібності, пропагандисти використовують скриншоти вакансії нібито на одному з українських сайтів для пошуку роботи.



