“У ТЦК на роботу запрошують “танцівниць та моделей”: що відомо

В Україні виникло чимало проблем з мобілізацією та з працівниками територіальних центрів комплектування. Російська пропаганда, намагаючись дискредитувати співробітників ТЦК, поширює новий фейк.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що цього разу ворог поширює неправдиву інформацію про нібито пошук на роботу в Запорізький районний територіальний центр комплектування (ТЦК) “танцівниць і моделей” для вербування людей до війська.

Щоб надати інформації правдоподібності, пропагандисти використовують скриншоти вакансії нібито на одному з українських сайтів для пошуку роботи. Російські пропагандисти зазначають, що в оголошенні про пошук “фахівця з роботи з кандидатами” начебто шукають “тільки жінок”, “привабливої зовнішності”, бажано з “досвідом у модельному бізнесі та екзотичних танцях”.

“Ці картинки є підробкою. Серед відкритих вакансій Запорізького ТЦК немає такого оголошення. Також на скриншотах помітні ознаки фальсифікації — деякі елементи підроблених зображень відрізняються від структури сторінок з реальними вакансіями. Окрім того, українське законодавство забороняє вказувати у вакансіях дискримінаційні вимоги — стать, зовнішність тощо. Мета фейку — вплинути на процес мобілізації в Україні”, — пояснили ситуацію в Центрі протидії дезінформації.

