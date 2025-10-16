logo_ukra

Суспільство Скандали
НОВИНИ

“У ТЦК на роботу запрошують “танцівниць та моделей”: що відомо

Російська пропаганда намагається дискредитувати співробітників ТЦК

16 жовтня 2025, 23:27
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні виникло чимало проблем з мобілізацією та з працівниками територіальних центрів комплектування. Російська пропаганда, намагаючись дискредитувати співробітників ТЦК, поширює новий фейк. 

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що цього разу ворог поширює неправдиву інформацію про нібито пошук на роботу в Запорізький районний територіальний центр комплектування (ТЦК) “танцівниць і моделей” для вербування людей до війська.

Щоб надати інформації правдоподібності, пропагандисти використовують скриншоти вакансії нібито на одному з українських сайтів для пошуку роботи. Російські пропагандисти зазначають, що в оголошенні про пошук “фахівця з роботи з кандидатами” начебто шукають “тільки жінок”, “привабливої зовнішності”, бажано з “досвідом у модельному бізнесі та екзотичних танцях”.

“Ці картинки є підробкою. Серед відкритих вакансій Запорізького ТЦК немає такого оголошення. Також на скриншотах помітні ознаки фальсифікації — деякі елементи підроблених зображень відрізняються від структури сторінок з реальними вакансіями. Окрім того, українське законодавство забороняє вказувати у вакансіях дискримінаційні вимоги — стать, зовнішність тощо. Мета фейку — вплинути на процес мобілізації в Україні”, — пояснили ситуацію в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями в мережі інтернет поширювалася інформація про жахливі умови утримання мобілізованих на одному зі збірних пунктів у Києві. У Київському міському ТЦК заявили, що в мережі поширюється дезінформація про збірний пункт міста Києва




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid025gvgLUTbo6mxD7yepv3fBtQRmG7wjrgybT41XEUH5cjgDqCj4jUe59Gu5feiumQQl
