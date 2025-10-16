“У ТЦК на роботу запрошують “танцівниць та моделей”: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні виникло чимало проблем з мобілізацією та з працівниками територіальних центрів комплектування. Російська пропаганда, намагаючись дискредитувати співробітників ТЦК, поширює новий фейк.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що цього разу ворог поширює неправдиву інформацію про нібито пошук на роботу в Запорізький районний територіальний центр комплектування (ТЦК) “танцівниць і моделей” для вербування людей до війська.
Щоб надати інформації правдоподібності, пропагандисти використовують скриншоти вакансії нібито на одному з українських сайтів для пошуку роботи. Російські пропагандисти зазначають, що в оголошенні про пошук “фахівця з роботи з кандидатами” начебто шукають “тільки жінок”, “привабливої зовнішності”, бажано з “досвідом у модельному бізнесі та екзотичних танцях”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями в мережі інтернет поширювалася інформація про жахливі умови утримання мобілізованих на одному зі збірних пунктів у Києві. У Київському міському ТЦК заявили, що в мережі поширюється дезінформація про збірний пункт міста Києва