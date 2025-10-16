"В ТЦК на работу приглашают "танцовщиц и моделей": что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине возникло немало проблем с мобилизацией и работниками территориальных центров комплектования. Российская пропаганда, пытаясь дискредитировать сотрудников ТЦК, распространяет новый фейк.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз враг распространяет ложную информацию о якобы поиске на работу в Запорожский районный территориальный центр комплектования (ТЦК) "танцовщиц и моделей" для вербовки людей в армию.
Чтобы предоставить информацию правдоподобия, пропагандисты используют скриншоты вакансии якобы на одном из украинских сайтов для поиска работы. Российские пропагандисты отмечают, что в объявлении о поиске "специалиста по работе с кандидатами" вроде бы ищут "только женщин", "привлекательной внешности", желательно с "опытом в модельном бизнесе и экзотических танцах".
