"В ТЦК на работу приглашают "танцовщиц и моделей": что известно

В Украине возникло немало проблем с мобилизацией и работниками территориальных центров комплектования. Российская пропаганда, пытаясь дискредитировать сотрудников ТЦК, распространяет новый фейк.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз враг распространяет ложную информацию о якобы поиске на работу в Запорожский районный территориальный центр комплектования (ТЦК) "танцовщиц и моделей" для вербовки людей в армию.

Чтобы предоставить информацию правдоподобия, пропагандисты используют скриншоты вакансии якобы на одном из украинских сайтов для поиска работы. Российские пропагандисты отмечают, что в объявлении о поиске "специалиста по работе с кандидатами" вроде бы ищут "только женщин", "привлекательной внешности", желательно с "опытом в модельном бизнесе и экзотических танцах".

"Эти картинки являются подделкой. Среди открытых вакансий Запорожского ТЦК нет такого объявления. Также на скриншотах заметны признаки фальсификации — некоторые элементы поддельных изображений отличаются от структуры страниц с реальными вакансиями. Кроме того, украинское законодательство запрещает указывать в вакансиях дискриминационные требования — пол, внешность и т.п. Цель фейка — повлиять на процесс мобилизации в Украине”, — объяснили ситуацию в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях в сети интернет распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных на одном из сборных пунктов в Киеве. В Киевском городском ТЦК заявили, что в сети распространяется дезинформация о сборном пункте Киева.



