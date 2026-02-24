Чи справді Росія готується до загальної мобілізації: в ОП зробили тривожну заяву

Путінський режим продовжує готувати росіян до затяжної війни проти України. Тому не виключено, що Кремль буде змушений повернутись до загальної мобілізації, якщо не вдасться досягнути прогресу в політичній площині, або в мирних переговорах. Відповідну заяву зробив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

"Якщо не буде прогресу в політичній площині або в мирних переговорах, Росія, ймовірно, буде змушена знову шукати ресурс через мобілізацію", — заявив Павло Паліса.

За його словами, таким чином, ставка росіян робитиметься на кількість замість якості. Для України це означає лише те, що війна залишатиметься інтенсивною.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російський диктатор Володимир Путін може готувати ґрунт для нової хвилі обмежених резервних призивів, намагаючись заздалегідь пом'якшити суспільну реакцію на можливе скорочення виплат військовим.

Читайте також на порталі "Коментарі" — близько 90% відстрочок від мобілізації в Україні нині продовжуються автоматично через застосунок "Резерв+" — без подання заяв, збору паперових довідок і особистого відвідування ТЦК. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, держава запустила механізм автоматичної перевірки даних через державні реєстри. Система самостійно звіряє інформацію та ухвалює рішення про продовження відстрочки без участі посадовців. Повідомлення про результат користувач отримує безпосередньо в застосунку.

Федоров наголосив, що раніше процедура могла тривати тижнями: громадяни мали кожні 90 днів збирати пакет документів, підтверджувати підстави для відстрочки та чекати на рішення понад сім днів. Тепер більшість рішень ухвалюється протягом кількох днів, що значно скорочує навантаження як на людей, так і на територіальні центри комплектування.



