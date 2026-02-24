Путін готує нову мобілізацію: у США розкрили справжні плани Кремля

Російський диктатор Володимир Путін може готувати ґрунт для нової хвилі обмежених резервних закликів, намагаючись заздалегідь пом'якшити суспільну реакцію на можливе скорочення виплат військовим. Такого висновку дійшли аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

Володимир Путін та Валерій Герасимов. Фото: з відкритих джерел

Приводом для оцінки стала зустріч Путіна 23 лютого із вдовами російських військовослужбовців, які загинули в Україні. Під час розмови він запевнив жінок у підтримці держави та пообіцяв, що влада всіх рівнів продовжить приділяти "постійну увагу" сім'ям військових.

У ISW зазначають: масштабні соціальні пільги та компенсації, якими Кремль стимулював добровільний набір, уже серйозно тиснуть на бюджет РФ. Якщо Москва зважиться на обмежені, але регулярні примусові заклики резервістів, фінансове навантаження ще більше зросте. У цих умовах влада може піти на скорочення виплат та перегляд системи компенсацій.

Американські аналітики вважають, що Кремлю також доведеться вирівнювати умови для контрактників та мобілізованих, щоб уникнути невдоволення всередині армії. При цьому Путін, ймовірно, усвідомлює ризик внутрішньої реакції – раніше скорочення виплат вже викликали хвилю критики у російському сегменті інтернету.

Особливу увагу до вдів експерти називають показовою: в історії СРСР та Росії саме об'єднання матерів та дружин військових ставали помітною силою протесту – під час війни в Афганістані та кампаній у Чечні.

Паралельно Кремль посилює інтернет-цензуру, що, за оцінкою ISW, може бути превентивним заходом перед потенційно непопулярними рішеннями – новою мобілізацією та урізанням соціальних гарантій.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що війна знаходиться на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.

Водночас, глава держави наголосив: без жорстких та чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використовує можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу.



