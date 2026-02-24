Путин готовит новую мобилизацию: в США раскрыли настоящие планы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может готовить почву для новой волны ограниченных резервных призывов, пытаясь заранее смягчить общественную реакцию на возможное сокращение выплат военным. К такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин и Валерий Герасимов. Фото: из открытых источников

Поводом для оценки стала встреча Путина 23 февраля с вдовами российских военнослужащих, погибших в Украине. В ходе разговора он заверил женщин в поддержке государства и пообещал, что власти всех уровней продолжат уделять "постоянное внимание" семьям военных.

В ISW отмечают: масштабные социальные льготы и компенсации, которыми Кремль стимулировал добровольный набор, уже серьезно давят на бюджет РФ. Если Москва решится на ограниченные, но регулярные принудительные призывы резервистов, финансовая нагрузка возрастет еще больше. В этих условиях власти могут пойти на сокращение выплат и пересмотр системы компенсаций.

Американские аналитики считают, что Кремлю также придется выравнивать условия для контрактников и мобилизованных, чтобы избежать недовольства внутри армии. При этом Путин, вероятно, осознает риск внутренней реакции – ранее сокращения выплат уже вызывали волну критики в российском сегменте интернета.

Особое внимание к вдовам эксперты называют показательным: в истории СССР и России именно объединения матерей и жен военных становились заметной силой протеста – во время войны в Афганистане и кампаний в Чечне.

Параллельно Кремль усиливает интернет-цензуру, что, по оценке ISW, может быть превентивной мерой перед потенциально непопулярными решениями – новой мобилизацией и урезанием социальных гарантий.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что война находится на "начале конца", поскольку обе стороны нуждаются в прекращении огня.

В то же время, глава государства подчеркнул: без жестких и четких гарантий безопасности со стороны Запада россия использует возможную паузу для перегруппировки сил и подготовки нового наступления.



