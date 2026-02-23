logo_ukra

Мобілізацію в Україні чекають серйозні зміни: заява Федорова

Міноборони готує масштабну реформу мобілізації та обіцяє системне вирішення багаторічних проблем

23 лютого 2026, 14:40
Близько 90% відстрочок від мобілізації в Україні нині продовжуються автоматично через застосунок "Резерв+" — без подання заяв, збору паперових довідок і особистого відвідування ТЦК. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мобілізацію в Україні чекають серйозні зміни: заява Федорова

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, держава запустила механізм автоматичної перевірки даних через державні реєстри. Система самостійно звіряє інформацію та ухвалює рішення про продовження відстрочки без участі посадовців. Повідомлення про результат користувач отримує безпосередньо в застосунку.

Федоров наголосив, що раніше процедура могла тривати тижнями: громадяни мали кожні 90 днів збирати пакет документів, підтверджувати підстави для відстрочки та чекати на рішення понад сім днів. Тепер більшість рішень ухвалюється протягом кількох днів, що значно скорочує навантаження як на людей, так і на територіальні центри комплектування.

У Міноборони також заявили про підготовку комплексної реформи мобілізаційної системи. Влада обіцяє запропонувати системне рішення, яке дозволить усунути проблеми, накопичені роками, та водночас зберегти обороноздатність країни.

Автоматизація, за словами міністра, вже дала змогу зменшити обсяг ручної обробки заяв і спрямувати ресурси на ключові завдання оборони. В уряді підкреслюють: цифрові інструменти мають зробити мобілізаційні процеси прозорішими, швидшими та менш бюрократичними.

радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав журналістів, цивільних громадян і військових не знімати і не публікувати в реальному часі роботу груп, які закривають певні ділянки трас захисними антидроновими сітками.




