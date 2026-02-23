Мобилизацию в Украине ожидают серьезные изменения: заявление Федорова

Около 90% отсрочок от мобилизации в Украине сейчас продолжаются автоматически через приложение "Резерв" – без подачи заявлений, сбора бумажных справок и личного посещения ТЦК. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, государство запустило механизм автоматической проверки данных через государственные реестры. Система самостоятельно сверяет информацию и принимает решение о продлении отсрочки без участия должностных лиц. Уведомление о результате пользователь получает непосредственно в приложении.

Федоров подчеркнул, что ранее процедура могла длиться неделями: граждане должны были каждые 90 дней собирать пакет документов, подтверждать основания для отсрочки и ждать решения более семи дней. Теперь большинство решений принимается в течение нескольких дней, что значительно сокращает нагрузку как на людей, так и территориальные центры комплектования.

В Минобороны также заявили о подготовке комплексной реформы мобилизационной системы. Власти обещают предложить системное решение, которое позволит устранить проблемы, накопленные годами, и одновременно сохранить обороноспособность страны.

Автоматизация, по словам министра, уже позволила снизить объем ручной обработки заявлений и направить ресурсы на ключевые задачи обороны. В правительстве подчеркивают: цифровые инструменты должны сделать мобилизационные процессы более прозрачными, более быстрыми и менее бюрократическими.

