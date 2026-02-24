Действительно ли Россия готовится к всеобщей мобилизации: в ОП сделали тревожное заявление

Путинский режим продолжает готовить россиян к затяжной войне против Украины. Поэтому не исключено, что Кремль будет вынужден вернуться к всеобщей мобилизации, если не удастся достичь прогресса в политической плоскости или в мирных переговорах. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

"Если не будет прогресса в политической плоскости или в мирных переговорах, Россия, вероятно, будет вынуждена снова искать ресурс через мобилизацию", – заявил Павел Палиса.

По его словам, таким образом ставка россиян будет делаться на количество вместо качества. Для Украины это означает только, что война будет оставаться интенсивной.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин может готовить почву для новой волны ограниченных резервных призывов, пытаясь заранее смягчить общественную реакцию на возможное сокращение выплат военным.

Читайте на портале "Комментарии" — около 90% отсрочок от мобилизации в Украине сейчас продолжаются автоматически через приложение "Резерв+" — без подачи заявлений, сбора бумажных справок и личного посещения ТЦК. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, государство запустило механизм автоматической проверки данных через государственные реестры. Система самостоятельно сверяет информацию и принимает решение о продлении отсрочки без участия должностных лиц. Уведомление о результате пользователь получает непосредственно в приложении.

Федоров подчеркнул, что ранее процедура могла длиться неделями: граждане должны были каждые 90 дней собирать пакет документов, подтверждать основания для отсрочки и ждать решения более семи дней. Теперь большинство решений принимается в течение нескольких дней, что значительно сокращает нагрузку как на людей, так и территориальные центры комплектования.



