Чи справді на фронті фіксують відчутне затишшя: що задумав Путін

Останнім часом західні експерти фіксують збільшення втрат росіян. При цьому американські експерти з Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що п'ятий рік повномасштабного вторгнення починається для Москви з неприємних сигналів. Аналітики наголошують: нещодавні успіхи ЗСУ спростовують тезу Кремля про "неминучу перемогу" Росії та безперспективність опору України. Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, з’ясувавши чи сповільнився тем наступу ворога? Про що говорить тактика РФ.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Низка факторів заважає росіянам наступати

Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Громадського радіо" зазначив, що протягом лютого на фронті спостерігається відчутне зменшення кількості російських штурмів та артилерійських обстрілів. Така зміна тактики росіян пов’язана із низкою факторів, зокрема з величезними втратами особового складу, які перевищують темпи поповнення.

За словами експерта, якщо ще кілька тижнів тому фіксувалося понад 250 боєзіткнень за добу, то зараз цей показник впав ледь не вдвічі. Аналогічна ситуація і з артилерією: кількість обстрілів зменшилася з 5 тисяч до 2,6 тисяч на добу.

"Коли втрати підрозділу перевищують 50%, його відводять на відновлення й поповнення особовим складом. А на місце відведеного підрозділу заходить інший. І період між відведенням і заведенням нового підрозділу може бути моментом затишшя", — пояснив Нарожний.

На його думку, додатковим фактором стало блокування супутникових терміналів Starlink для росіян. Окупанти мали десятки тисяч таких терміналів для оперативного зв’язку, а зараз змушені шукати альтернативи та переходити на радіозв’язок. Також українські піхотинці навчилися ефективно протидіяти ворожим дронам на оптоволокні, просто перерізаючи кабель.

В історії цієї війни вже були періоди, коли здавалося, що кількість захоплених км зменшується

Воєнний експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що зимова кампанія російської армії характеризується зміною тактики на фронті, зменшенням масштабів штурмових дій та одночасним накопиченням резервів на низці напрямків, зокрема під Покровськом.

"Росіяни змінили стратегію. Якщо раніше ми пам’ятаємо штурми групами по 10 осіб, то наприкінці року це вже були двоє-троє. А зараз ми дедалі більше приходимо до одиночних штурмів", — зазначив експерт.

Водночас, за його словами, російська армія зберігає можливість застосування авіації та артилерії, хоча інтенсивність таких ударів дещо знизилася.

Коментуючи можливе зниження активності російських військ, Іван Ступак застеріг від передчасних висновків.

"Ні, не можемо. Я тут дуже обережний. В історії цієї війни вже були періоди, коли здавалося, що кількість захоплених квадратних кілометрів зменшується, а потім ставався різкий сплеск – і вони знову рухалися вперед", — наголосив він.

За інформацією експерта, наразі РФ накопичує сили на кількох напрямках.

"Наскільки я знаю, зараз вони накопичуються на кількох напрямках. Через Маріуполь тягнуть колони техніки в бік Гуляйполя, також іде накопичення в районі Покровська. У зруйнованих будівлях вони можуть ховатися від дронів – і вони цим користуються", — повідомив Ступак.

Він припустив, що після завершення етапу накопичення російські війська можуть знову активізувати наступальні дії.

