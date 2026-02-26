Чи справді на фронті фіксують відчутне затишшя: що задумав Путін

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Останнім часом західні експерти фіксують збільшення втрат росіян. При цьому американські експерти з Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що п'ятий рік повномасштабного вторгнення починається для Москви з неприємних сигналів. Аналітики наголошують: нещодавні успіхи ЗСУ спростовують тезу Кремля про "неминучу перемогу" Росії та безперспективність опору України. Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, з’ясувавши чи сповільнився тем наступу ворога? Про що говорить тактика РФ.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Громадського радіо" зазначив, що протягом лютого на фронті спостерігається відчутне зменшення кількості російських штурмів та артилерійських обстрілів. Така зміна тактики росіян пов’язана із низкою факторів, зокрема з величезними втратами особового складу, які перевищують темпи поповнення.
За словами експерта, якщо ще кілька тижнів тому фіксувалося понад 250 боєзіткнень за добу, то зараз цей показник впав ледь не вдвічі. Аналогічна ситуація і з артилерією: кількість обстрілів зменшилася з 5 тисяч до 2,6 тисяч на добу.
На його думку, додатковим фактором стало блокування супутникових терміналів Starlink для росіян. Окупанти мали десятки тисяч таких терміналів для оперативного зв’язку, а зараз змушені шукати альтернативи та переходити на радіозв’язок. Також українські піхотинці навчилися ефективно протидіяти ворожим дронам на оптоволокні, просто перерізаючи кабель.
Воєнний експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що зимова кампанія російської армії характеризується зміною тактики на фронті, зменшенням масштабів штурмових дій та одночасним накопиченням резервів на низці напрямків, зокрема під Покровськом.
Водночас, за його словами, російська армія зберігає можливість застосування авіації та артилерії, хоча інтенсивність таких ударів дещо знизилася.
Коментуючи можливе зниження активності російських військ, Іван Ступак застеріг від передчасних висновків.
За інформацією експерта, наразі РФ накопичує сили на кількох напрямках.
Він припустив, що після завершення етапу накопичення російські війська можуть знову активізувати наступальні дії.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході вперше розкрили карти: що змінило перебіг війни в Україні.