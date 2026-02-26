Действительно ли на фронте фиксируют ощутимое затишье: что задумал Путин

В последнее время западные эксперты фиксируют увеличение потерь россиян. При этом американские эксперты из Института изучения войны (ISW) отмечают, что пятый год полномасштабного вторжения начинается для Москвы с неприятных сигналов. Аналитики подчеркивают: недавние успехи ВСУ опровергают тезис Кремля о "неизбежной победе" России и бесперспективности сопротивления Украины. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, выяснив замедлился ли тем наступления врага? О чем говорит тактика РФ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Ряд факторов мешает россиянам наступать

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Общественного радио отметил, что в течение февраля на фронте наблюдается ощутимое уменьшение количества российских штурмов и артиллерийских обстрелов. Такое изменение тактики россиян связано с рядом факторов, в том числе с огромными потерями личного состава, превышающими темпы пополнения.

По словам эксперта, если еще несколько недель назад фиксировалось более 250 боеприкосновений в сутки, то сейчас этот показатель упал чуть ли не вдвое. Аналогичная ситуация и с артиллерией: количество обстрелов уменьшилось с 5 тысяч до 2,6 тысячи в сутки.

"Когда потери подразделения превышают 50%, его отводят на восстановление и восполнение личным составом. А на место отведенного подразделения входит другой. И период между отводом и заведением нового подразделения может быть моментом затишья", – пояснил Нарожный.

По его мнению, дополнительным фактором стало блокирование спутниковых терминалов Starlink для россиян. У оккупантов было десятки тысяч таких терминалов для оперативной связи, а сейчас вынуждены искать альтернативы и переходить на радиосвязь. Также украинские пехотинцы научились эффективно противодействовать вражеским дронам на оптоволокне, просто перерезая кабель.

В истории этой войны уже были периоды, когда казалось, что количество захваченных км уменьшается

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что зимняя кампания российской армии характеризуется изменением тактики на фронте, уменьшением масштабов штурмовых действий и одновременным накоплением резервов в ряде направлений, в том числе под Покровском.

"Россияне изменили стратегию. Если раньше мы помним штурмы группами по 10 человек, то в конце года это уже было двое-трое. А сейчас мы все больше приходим к одиночным штурмам", — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, российская армия сохраняет возможность применения авиации и артиллерии, хотя интенсивность таких ударов несколько снизилась.

Комментируя возможное понижение активности российских войск, Иван Ступак предостерег от преждевременных выводов.

"Нет, не можем. Я здесь очень осторожен. В истории этой войны уже были периоды, когда казалось, что количество захваченных квадратных километров уменьшается, а затем происходил резкий всплеск – и они снова двигались вперед", — подчеркнул он.

По информации эксперта, в настоящее время РФ накапливает силы по нескольким направлениям.

"Насколько я знаю, сейчас они накапливаются по нескольким направлениям. Через Мариуполь тянут колонны техники в сторону Гуляйполя, также идет накопление в районе Покровска. В разрушенных зданиях они могут прятаться от дронов – и они этим пользуются", — сообщил Ступак.

Он предположил, что по завершении этапа накопления российские войска могут снова активизировать наступательные действия.

