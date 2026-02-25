logo_ukra

На Заході вперше розкрили карти: що змінило перебіг війни в Україні

Експерт Atlantic Council попереджає: фронт вступив у нову фазу «війни безпілотників»

25 лютого 2026, 13:23
Автор:
Кравцев Сергей

Російська агресія проти України триває п'ятий рік та супроводжується стрімкою технологічною еволюцією. Черговим переломним етапом стало масове застосування дронів на оптоволокні – апаратів, керованих через найтонший кабель та повністю несприйнятливих до засобів радіоелектронної боротьби. Про це пише експерт з безпеки Влад Сутеа у матеріалі для Atlantic Council.

На Заході вперше розкрили карти: що змінило перебіг війни в Україні

Дрони на оптоволокні. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, напрямок Суми – Суджа став полігоном для випробування нової тактики. Аналіз ударів за період із серпня 2024 по вересень 2025 року показує: значна частина атак такими БПЛА припала на Курський сектор. Втрати української техніки там виявилися на 25% вищими за російські. Серед цілей були не лише вантажівки, а й танки M1 "Абрамс" та БМП M2 "Бредлі".

Втім, уже до середини 2025 року Україна адаптувалася. Завдяки мережі оборонних стартапів було схвалено понад 80 вітчизняних моделей оптоволоконних систем. Якщо перші версії мали обмежений радіус, то підрозділ "Птахи Мадяра" застосовує дрони дальністю до 40 кілометрів.

Технологія викликала інтерес НАТО: 2025 року боротьба з такими БПЛА стала ключовою темою інноваційного конкурсу Альянсу, де перемогли розробники з України та США. Універсального способу протидії поки що немає – застосовуються акустичні сенсори, радари, фізичні бар'єри та ІІ-системи виявлення.

За словами експерта, досвід України довів: ставка виключно на радіокеровані дрони та РЕБ може обернутися критичними втратами. Оптоволоконні апарати вже поширилися за межі регіону та змінюють саму логіку сучасної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — п'ятий рік повномасштабного вторгнення починається для Москви з неприємних сигналів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).




Джерело: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/fiber-optics-drones-have-emerged-as-critical-kit-for-both-russia-and-ukraine/
