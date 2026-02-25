На Западе впервые раскрыли карты: что изменило ход войны в Украине

Российская агрессия против Украины продолжается пятый год и сопровождается стремительной технологической эволюцией. Очередным переломным этапом стало массовое применение дронов на оптоволокне – аппаратов, управляемых через тончайший кабель и полностью невосприимчивых к средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет эксперт по безопасности Влад Сутеа в материале для Atlantic Council.

Дроны на оптоволокне. Фото: из открытых источников

По его оценке, направление Сумы – Суджа стало полигоном для испытания новой тактики. Анализ ударов за период с августа 2024 по сентябрь 2025 года показывает: значительная часть атак такими БПЛА пришлась на Курский сектор. Потери украинской техники там оказались на 25% выше российских. Среди целей были не только грузовики, но и танки M1 "Абрамс" и БМП M2 "Брэдли".

Впрочем, уже к середине 2025 года Украина адаптировалась. Благодаря сети оборонных стартапов было одобрено более 80 отечественных моделей оптоволоконных систем. Если первые версии имели ограниченный радиус, то подразделение "Птицы Мадяра" применяет дроны дальностью до 40 километров.

Технология вызвала интерес НАТО: в 2025 году борьба с такими БПЛА стала ключевой темой инновационного конкурса Альянса, где победили разработчики из Украины и США. Универсального способа противодействия пока нет – применяются акустические сенсоры, радары, физические барьеры и ИИ-системы обнаружения.

По словам эксперта, опыт Украины доказал: ставка исключительно на радиоуправляемые дроны и РЭБ может обернуться критическими потерями. Оптоволоконные аппараты уже распространились за пределы региона и меняют саму логику современной войны.

