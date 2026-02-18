Чи справді готують зустріч Зеленського і Путіна: що заявив Умєров

Під час переговорів України, США та Росії у Женеві вдалося уточнити частину проблемних моментів. Наступний етап – досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів. Про це під час спілкування з представниками мас-медіа розповів секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Очільник української делегації розповів, що у межах делегації працювали політичний та воєнний блоки. Обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, по частині — триває додаткове узгодження.

"Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей", — розповів Умєров.

Він зауважив, що наступний етап – досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів.

"Наша задача – підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна — справедливий і стійкий мир", — акцентував секретар РНБО.

Варто зазначити, сьогодні у Женеві завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо можливого мирного врегулювання повномасштабної війни. Про це повідомила журналістам речниця секретаря РНБО Діана Давітян.

