logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли готовят встречу Зеленского и Путина: что заявил Умеров
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли готовят встречу Зеленского и Путина: что заявил Умеров

Рустем Умеров назвал следующий этап переговоров

18 февраля 2026, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ходе переговоров Украины, США и России в Женеве удалось уточнить часть проблемных моментов. Следующий этап – достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов. Об этом во время общения с представителями масс-медиа рассказал секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров.

Действительно ли готовят встречу Зеленского и Путина: что заявил Умеров

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Глава украинской делегации рассказал, что в рамках делегации работали политический и военный блоки. Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

"Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, которая требует согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей", — рассказал Умеров.

Он отметил, что следующий этап – добиться необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.

"Наша задача – подготовить для этого реальную, а не формальную основу. Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна – справедливый и устойчивый мир", – акцентировал секретарь СНБО.

Стоит отметить, что сегодня в Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией о возможном мирном урегулировании полномасштабной войны. Об этом сообщила журналистам спикер секретаря СНБО Диана Давитян.

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле сделали заявление о паузе "СВО".

Также издание "Комментарии" сообщало – после Мюнхенской конференции по безопасности, где мировые лидеры обсуждали будущее войны, стартовал новый раунд переговоров между делегациями Украины, России и США. Сам факт диалога некоторые считают дипломатическим прорывом и заслугой Дональда Трампа. Однако, как отмечает журналист и публицист Виталий Портников, переговоры имеют смысл только тогда, когда стороны стремятся к реальному миру.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости