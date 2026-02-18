Действительно ли готовят встречу Зеленского и Путина: что заявил Умеров

В ходе переговоров Украины, США и России в Женеве удалось уточнить часть проблемных моментов. Следующий этап – достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов. Об этом во время общения с представителями масс-медиа рассказал секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Глава украинской делегации рассказал, что в рамках делегации работали политический и военный блоки. Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

"Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, которая требует согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей", — рассказал Умеров.

Он отметил, что следующий этап – добиться необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.

"Наша задача – подготовить для этого реальную, а не формальную основу. Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна – справедливый и устойчивый мир", – акцентировал секретарь СНБО.

Стоит отметить, что сегодня в Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией о возможном мирном урегулировании полномасштабной войны. Об этом сообщила журналистам спикер секретаря СНБО Диана Давитян.

