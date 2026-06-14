Чи поверне Україна кордони 1991 року: Портников озвучив шокуючий прогноз

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Slava Kot
Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников заявив, що сценарій відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року залишається можливим. Однак, за його словами, реалізація цього варіанту може зайняти десятиліття та залежатиме від глобальних змін у міжнародному порядку, зокрема через нову світову війну.
Віталій Портников. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников у подкасті Ганни Гопко "Суб’єктивно, але правдиво" поділився своїми думками щодо війни в Україні. За його словами, нинішня ситуація не виключає повернення України до міжнародно визнаних кордонів у майбутньому, але цей процес не буде швидким і потребуватиме кардинального переформатування світової системи безпеки.
Журналіст припускає, що ключову роль може відіграти відновлення дії міжнародного права, яке здатне змінити баланс сил у світі.
Однак політичний оглядач застерігає та зауважує, що жоден з можливих сценаріїв не є гарантованим. За його словами, майбутнє України залежатиме не лише від зовнішніх обставин, а й від її власної ролі у глобальних процесах.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив пропозиції Путіну щодо мирних переговорів.
Також "Коментарі" писали, що історик назвав тільки один варіант, як примусити Путіна закінчити війну в Україні.