Чи поверне Україна кордони 1991 року: Портников озвучив шокуючий прогноз



















Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников заявив, що сценарій відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року залишається можливим. Однак, за його словами, реалізація цього варіанту може зайняти десятиліття та залежатиме від глобальних змін у міжнародному порядку, зокрема через нову світову війну.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников у подкасті Ганни Гопко "Суб’єктивно, але правдиво" поділився своїми думками щодо війни в Україні. За його словами, нинішня ситуація не виключає повернення України до міжнародно визнаних кордонів у майбутньому, але цей процес не буде швидким і потребуватиме кардинального переформатування світової системи безпеки.

Журналіст припускає, що ключову роль може відіграти відновлення дії міжнародного права, яке здатне змінити баланс сил у світі.

"Це може відбутися в наступні десятиріччя, умовно кажучи, в 20 — 50-ті роки 21 сторіччя, в умовах, якщо буде відновлене міжнародне право. Воно може бути відновлене в результаті чергової світової війни. Вона може відбутися і тоді може бути відновлене міжнародне право. І Україна отримає свої кордони так як Польща, скажімо, отримала свою державність після Другої світової війни" — прогнозує Портников.

Однак політичний оглядач застерігає та зауважує, що жоден з можливих сценаріїв не є гарантованим. За його словами, майбутнє України залежатиме не лише від зовнішніх обставин, а й від її власної ролі у глобальних процесах.

"Але це не, як то кажуть, гарантовано. Питання, де ми будемо? На боці переможців, чи на боці переможених. Я думаю, що ми маємо шанси бути на боці переможців", — підсумував Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив пропозиції Путіну щодо мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали, що історик назвав тільки один варіант, як примусити Путіна закінчити війну в Україні.