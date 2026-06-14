Вернет ли Украина границы 1991 года: Портников озвучил шокирующий прогноз

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что сценарий восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 остается возможным. Однако, по его словам, реализация этого варианта может занять десятилетие и будет зависеть от глобальных изменений в международном порядке, в том числе из-за новой мировой войны.
Виталий Портников. Фото из открытых источников
Виталий Портников в подкасте Ганны Гопко "Субъективно, но правдиво" поделился своими мыслями по поводу войны в Украине. По его словам, нынешняя ситуация не исключает возвращения Украины к международно признанным границам в будущем, но этот процесс не будет быстрым и потребует кардинального переформатирования мировой системы безопасности.
Журналист предполагает, что ключевую роль может сыграть возобновление международного права, которое способно изменить баланс сил в мире.
Однако политический обозреватель предостерегает и отмечает, что ни один из возможных сценариев не гарантирован. По его словам, будущее Украины будет зависеть не только от внешних обстоятельств, но и от ее роли в глобальных процессах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл предложения Путину по мирным переговорам.
Также "Комментарии" писали, что историк назвал только один вариант, как заставить Путина закончить войну в Украине.