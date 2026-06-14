Вернет ли Украина границы 1991 года: Портников озвучил шокирующий прогноз



















Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что сценарий восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 остается возможным. Однако, по его словам, реализация этого варианта может занять десятилетие и будет зависеть от глобальных изменений в международном порядке, в том числе из-за новой мировой войны.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в подкасте Ганны Гопко "Субъективно, но правдиво" поделился своими мыслями по поводу войны в Украине. По его словам, нынешняя ситуация не исключает возвращения Украины к международно признанным границам в будущем, но этот процесс не будет быстрым и потребует кардинального переформатирования мировой системы безопасности.

Журналист предполагает, что ключевую роль может сыграть возобновление международного права, которое способно изменить баланс сил в мире.

"Это может произойти в последующие десятилетия, условно говоря, в 20 – 50-е годы 21 века, в условиях, если будет восстановлено международное право. Оно может быть возобновлено в результате очередной мировой войны. Она может состояться и тогда может быть восстановлено международное право. И Украина получит свои границы, так как Польша, скажем, получила свою государственность после Второй мировой войны" — прогнозирует Портников.

Однако политический обозреватель предостерегает и отмечает, что ни один из возможных сценариев не гарантирован. По его словам, будущее Украины будет зависеть не только от внешних обстоятельств, но и от ее роли в глобальных процессах.

"Но это не, как говорится, гарантировано. Вопрос, где мы будем? На стороне победителей, или на стороне побежденных. Я думаю, что у нас есть шансы быть на стороне победителей", — подытожил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл предложения Путину по мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали, что историк назвал только один вариант, как заставить Путина закончить войну в Украине.