Чи погодився Путін припинити вогонь в Україні на час референдуму в Україні: відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не погодився на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні за "мирним планом". Як повідомляє портал "Коментарі", про це Трамп сказав на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі 28 грудня у Флориді.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп, який перед зустріччю із Зеленським говорив телефоном із Путіним, запитали, чи згоден той припинити вогонь на час референдуму в Україні.

"Ні, не на припинення вогню... Путін не хоче опинитись у ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його починати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення", – прокоментував голова Білого дому.

Дональд Трамп також заявив, що Росія "допомагатиме" у відновленні України у разі завершення війни. Він сказав, що Росія нібито "хоче бачити Україну успішною, хоч це звучить дивно".

Крім того, Дональд Трамп поскаржився, що якісь "погані люди багато чого вигадали, і це не дозволяло нам домовитися з Росією, а Росії не дозволяло домовитися з нами".

