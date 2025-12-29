Согласился ли Путин прекратить огонь в Украине на время референдума в Украине: ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не согласился на прекращение огня на время возможного проведения референдума в Украине по "мирному плану". Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи 28 декабря во Флориде.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп, который перед встречей с Зеленским говорил по телефону с Путиным, спросили, согласен ли тот прекратить огонь на время референдума в Украине.

"Нет, не на прекращение огня... Путин не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова надо будет его начинать. Я это понимаю. Но я думаю, что мы найдем путь для решения", – прокомментировал глава Белого дома.

Дональд Трамп также заявил, что Россия "будет помогать" в восстановлении Украины в случае завершения войны. Он сказал, что Россия якобы "хочет видеть Украину успешной, хотя это звучит странно".

Кроме того, Дональд Трамп пожаловался, что какие-то "плохие люди многое придумали, и это не позволяло нам договориться с Россией, а России не позволяло договориться с нами".

