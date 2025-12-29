logo

Согласился ли Путин прекратить огонь в Украине на время референдума в Украине: ответ Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Согласился ли Путин прекратить огонь в Украине на время референдума в Украине: ответ Трампа

Трамп дал понять, что Путин хочет продолжать убийства и давление на Украину

29 декабря 2025, 06:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не согласился на прекращение огня на время возможного проведения референдума в Украине по "мирному плану". Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи 28 декабря во Флориде.

Согласился ли Путин прекратить огонь в Украине на время референдума в Украине: ответ Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп, который перед встречей с Зеленским говорил по телефону с Путиным, спросили, согласен ли тот прекратить огонь на время референдума в Украине.

"Нет, не на прекращение огня... Путин не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова надо будет его начинать. Я это понимаю. Но я думаю, что мы найдем путь для решения", – прокомментировал глава Белого дома.

Дональд Трамп также заявил, что Россия "будет помогать" в восстановлении Украины в случае завершения войны. Он сказал, что Россия якобы "хочет видеть Украину успешной, хотя это звучит странно".

Кроме того, Дональд Трамп пожаловался, что какие-то "плохие люди многое придумали, и это не позволяло нам договориться с Россией, а России не позволяло договориться с нами".

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Общественное".

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа не удалось решить вопрос Донбасса. Это стало известно из пресс-конференции двух лидеров по результатам встречи.




