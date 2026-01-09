Чи могла РФ ударити по Львову "Орєшніком": що заявив Ігнат

У ніч проти 9 січня на Львівщині пролунала серія вибухів. З ймовірністю можна сказати, що Росія здійснила пуски з полігону "Капустін Яр". Таку думку висловив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат. Фото: із відкритих джерел

"Нам відомо про те, що вибухи прогриміли у Львівській області. У цей час було оголошено ракетну небезпеку по всій території України. Було попередження про загрозу застосування балістики. Ймовірно, відбулися пуски з полігону на території РФ "Капустін Яр". Після чого були чутні вибухи у Львівській області", — повідомив Ігнат.

За його словами, наразі вся решта інформації уточнюється, зокрема, щодо типу ракети, яка атакувала Львів.

Варто зазначити, що саме з полігону "Капустін Яр" Росія вперше запустила по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Це сталося у листопаді 2024 року. Метою атаки став Дніпро.

Зазначимо, увечері 8 січня російські війська завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові. Атаку було зафіксовано о 23:47, повідомили у повітряному командуванні "Захід".

За наявною інформацією, по місту було застосовано балістичну ракету. Повітряна мета рухалася балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що суттєво ускладнює її перехоплення. Тип ракети, якою російські війська атакували Львів, остаточно не встановлено. Його визначать після детального вивчення всіх елементів ракети, виявлених дома попадання.

