Могла ли РФ ударить по Львову "Орешником": что заявил Игнат

В ночь на 9 января во Львовской области прогремела серия взрывов. С большой вероятностью можно сказать, что Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр". Такое мнение высказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Нам известно о том, что взрывы прогремели во Львовской области. В это время была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Было предупреждение об угрозе применения баллистики. Вероятно, произошли пуски с полигона на территории РФ "Капустин Яр". После чего были слышны взрывы во Львовской области", — сообщил Игнат.

По его словам, в настоящее время вся остальная информация уточняется, в частности, относительно типа ракеты, которая атаковала Львов.

Стоит отметить, именно с полигона "Капустин Яр" Россия впервые запустила по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Это произошло в ноябре 2024 года. Целью атаки стал Днепр.

Отметим, вечером 8 января российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове. Атака была зафиксирована в 23:47, сообщили в воздушном командовании "Запад".

По имеющейся информации, по городу была применена баллистическая ракета. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что существенно усложняет ее перехват. Тип ракеты, которой российские войска атаковали Львов, окончательно не установлен. Его определят после детального изучения всех элементов ракеты, обнаруженных на месте попадания.

Читайте также на портале "Комментарии" — уровень радиации и вредных веществ в воздухе после ракетной атаки Львова и области находится в пределах нормы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.



