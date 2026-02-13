Чи готуються для України сценарій «мир до травня»: про що говорять натяки Зеленського

Сценарій "миру до травня" стає дедалі малоймовірним. Багато хто на Заході і, зокрема, частина команди Трампа, ставили на "весняний прорив" у переговорах, сподіваючись на швидкий компроміс після Абу-Дабі. Проте зараз ми бачимо кризу очікувань. Таку думку висловив доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко.

Мир в Україні. Фото: із відкритих джерел

"По-перше, дистанція між позиціями. Путін досі не продемонстрував готовності до реальних поступок, розраховуючи, що Трамп просто "перетисне" Україну. По-друге, жорсткість Зеленського. Заява про відмову підписувати "поганий мир" руйнує графік Трампа. Якщо Зеленський не підписує угоду, Трамп не отримує свою "швидку перемогу". По-третє, безпековий вакуум. Досі не знайдено формули, яка б гарантувала Україні безпеку без вступу в НАТО, на чому наполягає РФ", – зазначив експерт.

Ігор Петренко зауважив. Вже майже можна констатувати, що "весна" може перетворитися на період чергової ескалації або "зависання" переговорів, оскільки сторони не знайшли точок дотику, які б задовольнили мінімальні вимоги виживання України.

