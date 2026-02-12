Чи справді весна стане вирішальною: у Раді назвали можливі строки завершення війни

Навесні 2026 року для України може відкритися реальне вікно можливостей для завершення війни. Найбільш перспективними місяцями можуть стати березень і квітень. Про це в інтерв’ю "Апострофу" заявив народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Федір Веніславський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішня мета російського керівництва – сформувати для внутрішньої аудиторії образ перемоги. Москва прагне подати будь-який результат як досягнення поставлених цілей, хоча, як зазначає депутат, вимоги, озвучені ще у 2021 році, є нереалістичними. Водночас Кремлю важливо завершити війну у форматі, який дозволить позиціонувати це як стратегічний успіх.

Федір Веніславський наголосив, що без повного захоплення Донецької області Росії буде складно заявити про перемогу. Саме тому, за його словами, з боку Москви лунають сигнали щодо необхідності для України відмовитися від цієї території. Однак для Києва це — "червона лінія". Україна не визнає втрати своїх земель і не погодиться на їх передачу під контроль РФ.

Йдеться лише про можливу фіксацію лінії розмежування в межах потенційних домовленостей. При цьому, на думку депутата, шанси завершити війну із збереженням національних інтересів залишаються достатньо високими саме навесні.

Нардеп також підкреслив, що Росія продовжує тиснути через атаки на цивільну інфраструктуру, однак Україна не піде на поступки під впливом терору.

