Действительно ли весна станет решающей: в Раде назвали возможные сроки завершения войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли весна станет решающей: в Раде назвали возможные сроки завершения войны

Март-апрель может стать периодом реального шанса для мирных договоренностей, считает нардеп Федор Вениславский

12 февраля 2026, 12:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Весной 2026 года для Украины может открыться реальное окно возможностей для завершения войны. Наиболее перспективными месяцами могут стать март и апрель. Об этом в интервью "Апострофу" заявил народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Действительно ли весна станет решающей: в Раде назвали возможные сроки завершения войны

Федор Вениславский. Фото: из открытых источников

По его словам, нынешняя цель российского руководства – сформировать для внутренней аудитории образ победы. Москва стремится представить любой результат как достижение поставленных целей, хотя, как отмечает депутат, требования, озвученные еще в 2021 году, нереалистичны. В то же время, Кремлю важно завершить войну в формате, который позволит позиционировать это как стратегический успех.

Федор Вениславский подчеркнул, что без полного увлечения Донецкой области России будет сложно заявить о победе. Именно поэтому, по его словам, со стороны Москвы раздаются сигналы о необходимости для Украины отказаться от этой территории. Однако для Киева это – "красная линия". Украина не признает потери своих земель и не согласится с их передачей под контроль РФ.

Речь идет только о возможной фиксации линии разграничения внутри потенциальных договоренностей. При этом, по мнению депутата, шансы завершить войну с сохранением национальных интересов остаются достаточно высокими именно весной.

Нардеп также подчеркнул, что Россия продолжает давить из-за атак на гражданскую инфраструктуру, однако Украина не пойдет на уступки под влиянием террора.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля снова возложил ответственность за отсутствие прогресса в прекращении войны против Украины на Соединенные Штаты. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).




