В МЗС України розповіли, чому РФ різко змінила риторику на переговорах: що сталося

"Приїхали люди, які говорять про конкретні технічні речі, без псевдоісторичних лекцій і відверто неадекватних заяв, які українська делегація чула, зокрема, в Стамбулі минулого року. Але проблема з Росією в іншому: одна справа – риторика, інша – реальність. А реальність така, що обстріли тривають, кількість балістичних ударів зростає, атаки по енергетиці відбуваються навіть за мінусових температур. Тому я пропоную дивитися не лише на тональність заяв, а на факти", — сказав він.

За його словами, нинішня мета російського керівництва – сформувати для внутрішньої аудиторії образ перемоги. Москва прагне подати будь-який результат як досягнення поставлених цілей, хоча, як зазначає депутат, вимоги, озвучені ще у 2021 році, є нереалістичними. Водночас Кремлю важливо завершити війну у форматі, який дозволить позиціонувати це як стратегічний успіх.

