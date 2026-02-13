В МИД Украины рассказали, почему РФ резко сменила риторику на переговорах: что произошло

Рубрики
В ходе переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".
Переговоры. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — весной 2026 года для Украины может открыться реальное окно возможностей для завершения войны. Наиболее перспективными месяцами могут стать март и апрель. Об этом в интервью "Апострофу" заявил народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, нынешняя цель российского руководства – сформировать для внутренней аудитории образ победы. Москва стремится представить любой результат как достижение поставленных целей, хотя, как отмечает депутат, требования, озвученные еще в 2021 году, нереалистичны. В то же время, Кремлю важно завершить войну в формате, который позволит позиционировать это как стратегический успех.
Также издание "Комментарии" сообщало – Россия может быть готова к нападению на одну из стран НАТО уже в ближайшие четыре года. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен, ссылаясь на оценки разведок. По его словам, Кремль способен решиться на агрессию еще до завершения десятилетия – и даже раньше.