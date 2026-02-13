В МИД Украины рассказали, почему РФ резко сменила риторику на переговорах: что произошло

В ходе переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".

"Приехали люди, говорящие о конкретных технических вещах, без псевдоисторических лекций и откровенно неадекватных заявлений, которые украинская делегация слышала, в частности, в Стамбуле в прошлом году. Но проблема с Россией в другом: одно дело – риторика, другое – реальность. А реальность такова, что обстрелы продолжаются, количество баллистических ударов растет, атаки по энергетике происходят даже при минусовых температурах. Поэтому я предлагаю смотреть не только на тональность заявлений, но и на факты", — сказал он.

По его словам, нынешняя цель российского руководства – сформировать для внутренней аудитории образ победы. Москва стремится представить любой результат как достижение поставленных целей, хотя, как отмечает депутат, требования, озвученные еще в 2021 году, нереалистичны. В то же время, Кремлю важно завершить войну в формате, который позволит позиционировать это как стратегический успех.

