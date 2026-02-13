Готовят ли для Украины сценарий «мир к маю»: о чем говорят намеки Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Atlantic сделал ряд резонансных заявлений по поводу завершения войны и взаимодействия с администрацией Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что не согласится на мир любой ценой. В частности, заявил, что скорее откажется подписывать соглашение, если оно окажется плохим вариантом для Украины. Он добавил, что стремится к "достойному и длительному миру", а не просто к "скорому соглашению, ради политики". То же издание The Atlantic выдало новость о том, что Трамп обдумывает выход из переговоров по Украине уже в ближайшее время. Можно ли считать, что данные заявления являются свидетельством того, что надежды на мир уже весной, как многие предсказывали на Западе, бесполезны? Почему сейчас появились такие новости? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Мир в Украине. Фото: из открытых источников
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко говорит, что сценарий "мира до мая" становится все маловероятным. Многие на Западе и, в частности, часть команды Трампа, ставили на "весенний прорыв" в переговорах, надеясь на скорый компромисс после Абу-Даби. Однако сейчас мы видим кризис ожиданий.
Игорь Петренко отметил, уже почти можно констатировать, что "весна" может превратиться в период очередной эскалации или "зависания" переговоров, поскольку стороны не нашли точек соприкосновения, удовлетворяющих минимальные требования выживания Украины.
Что касается того, почему именно сейчас появились такие новости, то, по словам собеседника портала "Комментарии", появление этих публикаций в The Atlantic именно сейчас не случайно. Это следствие нескольких факторов.
Подытоживая эксперт, мы входим в фазу "высоких ставок". Зеленский избрал тактику "лучше ничего, чем катастрофа", что делает его сложным партнером для Трампа.
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, чем больше всплывает подробностей о ходе переговоров между рф и Украиной, и требованиях россиян на них, тем больше становится понятно, что перспектив достигнуть компромисса в обозримой перспективе нет.
По его словам, в общем в обозримой перспективе 2-3 месяца максимальный результат – очередной обмен пленными, при условии, если Дональд Трамп не будет оказывать серьёзного давления на рф, а пока таких намерений не прослеживается.
Читайте на портале "Комментарии" — новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Также издание "Комментарии" сообщало — во время переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".
Ранее "Комментарии" писали — действительно ли весна станет решающей: в Раде назвали возможные сроки завершения войны