Готовят ли для Украины сценарий «мир к маю»: о чем говорят намеки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Atlantic сделал ряд резонансных заявлений по поводу завершения войны и взаимодействия с администрацией Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что не согласится на мир любой ценой. В частности, заявил, что скорее откажется подписывать соглашение, если оно окажется плохим вариантом для Украины. Он добавил, что стремится к "достойному и длительному миру", а не просто к "скорому соглашению, ради политики". То же издание The Atlantic выдало новость о том, что Трамп обдумывает выход из переговоров по Украине уже в ближайшее время. Можно ли считать, что данные заявления являются свидетельством того, что надежды на мир уже весной, как многие предсказывали на Западе, бесполезны? Почему сейчас появились такие новости? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

Трамп хочет "сделки", Зеленский хочет "гарантий", а Путин – "капитуляции"

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко говорит, что сценарий "мира до мая" становится все маловероятным. Многие на Западе и, в частности, часть команды Трампа, ставили на "весенний прорыв" в переговорах, надеясь на скорый компромисс после Абу-Даби. Однако сейчас мы видим кризис ожиданий.

"Во-первых, дистанция между позициями. Путин до сих пор не продемонстрировал готовности к реальным уступкам, рассчитывая, что Трамп просто "пережмет" Украину. Во-вторых, жесткость Зеленского. Заявление об отказе подписывать "плохой мир" разрушает график Трампа. Если Зеленский не подписывает соглашение, Трамп не получает свою "скорую победу". В-третьих, вакуум безопасности. До сих пор не найдена формула, которая гарантировала бы Украине безопасность без вступления в НАТО, на чем настаивает РФ", – отметил эксперт.

Игорь Петренко отметил, уже почти можно констатировать, что "весна" может превратиться в период очередной эскалации или "зависания" переговоров, поскольку стороны не нашли точек соприкосновения, удовлетворяющих минимальные требования выживания Украины.

Что касается того, почему именно сейчас появились такие новости, то, по словам собеседника портала "Комментарии", появление этих публикаций в The Atlantic именно сейчас не случайно. Это следствие нескольких факторов.

"Во-первых, приближение Midterms (промежуточных выборов в США). Для Трампа критически важно получить результат до начала активной фазы кампании (лето 2026). Инсайд о том, что он "обдумывает выход из переговоров" – это классический элемент его стратегии "The Art of the Deal". Это давление на обе стороны: на Россию, что поддержка Украины может восстановиться, и на Украину, что она может остаться лицом к лицу с агрессором. Во-вторых, завершение второго раунда переговоров в Абу-Даби. Похоже, что переговоры зашли в тупик. Новость о возможном выходе Трампа – это попытка "перевернуть стол", чтобы принудить стороны к большей гибкости. В-третьих, внутреннее давление в Украине: Зеленский чувствует, что в его окружении растет напряжение из-за риска "затяжной войны на истощение". Его интервью – это попытка стабилизировать внутренний фронт, показав, что он не сдаст национальные интересы под давлением извне. В-четвертых, сигнал Москве. Поскольку Россия продолжает наступление и не идет на компромиссы, Белый дом демонстрирует, что их терпение не безгранично. Угроза Трампа выйти из переговоров может означать как прекращение помощи Украине, так и наоборот непредсказуемые шаги против РФ, чтобы "закрыть вопросы", — отметил Игорь Петренко.

Подытоживая эксперт, мы входим в фазу "высоких ставок". Зеленский избрал тактику "лучше ничего, чем катастрофа", что делает его сложным партнером для Трампа.

"Мир надеялся на весеннюю развязку, но мы видим начало длительного дипломатического позиционного противостояния. Трамп хочет "сделки", Зеленский хочет "гарантий", а Путин — "капитуляции". Пока эти три вектора не изменятся, весна принесет новые раунды сложных разговоров, а не конец войны", – резюмировал эксперт.

Трамп скорее обвинит обе стороны в нежелании прекращать войну и "умоет руки"

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, чем больше всплывает подробностей о ходе переговоров между рф и Украиной, и требованиях россиян на них, тем больше становится понятно, что перспектив достигнуть компромисса в обозримой перспективе нет.

"Ни одна из сторон не готова изменить свои позиции по ключевым вопросам: территории, язык, ЗАЭС, проведение выборов и так далее. К тому же Дональд Трамп не намерен давать Украине гарантии безопасности до подписания договора между рф и Украиной. А Владимир Зеленский, вполне обоснованно, замечу, не пойдёт на прекращение огня без гарантий его соблюдения со стороны США", – отметил политолог.

По его словам, в общем в обозримой перспективе 2-3 месяца максимальный результат – очередной обмен пленными, при условии, если Дональд Трамп не будет оказывать серьёзного давления на рф, а пока таких намерений не прослеживается.

"Трамп скорее обвинит обе стороны в нежелании прекращать войну и "умоет руки", переключив внимание на выборы в США и "окончание" очередной войны, которая еще даже не началась", – подытожил Максим Яли.

