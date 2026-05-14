Чи будуть повістки в телефоні: у ВР пояснили ситуацію з реформою мобілізації

У Верховній Раді з’явився новий законопроєкт, який пропонує радикально змінити роботу територіальних центрів комплектування та перевести більшість процесів мобілізації в онлайн-формат. Документ передбачає електронні повістки, цифровий кабінет військовозобов’язаного та обов’язкову відеофіксацію роботи працівників ТЦК.

Повістки онлайн і ТЦК у телефоні.

Законопроєкт №15236 зареєстрував народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Заремський. Автор ініціативи пропонує перетворити ТЦК на сервісні центри та максимально мінімізувати особистий контакт між громадянами і військкоматами. Згідно з документом, усю взаємодію планують перевести в електронний формат. Повістки пропонують надсилати через електронний кабінет із фіксацією вручення. Там же громадяни могли б перевіряти свій статус, наявність відстрочки, придатність до служби чи перебування у резерві.

Попри спробу перевести мобілізацію в Україні в онлайн-формат, у парламенті дали зрозуміти, що шансів на ухвалення такого законопроєкту майже немає. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що ця ініціатива є особистою позицією окремого депутата.

"Це його особиста ініціатива. Сенсу обговорювати цей проект немає, оскільки він немає нічого спільного з тим, що напрацьовує Міноборони і що буде підтримано нашим Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — сказав Веніславський.

За словами Веніславського, питання мобілізації під час війни є надзвичайно чутливим, тому будь-які пропозиції швидко стають викликають медійну увагу.

"Нардепи будують свою політичну кар'єру та формують впізнаваність різними шляхами: наприклад, можна зареєструвати таку ініціативу, яку всі будуть обговорювати, і в такий спосіб стати відомим", — зауважив Веніславський.

