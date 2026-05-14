Главная Новости Общество Война с Россией Будут ли повестки в телефоне: в ВР объяснили ситуацию с реформой мобилизации
Будут ли повестки в телефоне: в ВР объяснили ситуацию с реформой мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об электронных повестках и цифровизации ТЦК.

14 мая 2026, 14:25
Slava Kot

В Верховной Раде появился новый законопроект, предлагающий радикально изменить работу территориальных центров комплектования и перевести большинство процессов мобилизации в онлайн-формат. Документ предусматривает электронные повестки, цифровой кабинет военнообязанного и обязательную видеофиксацию работы работников ТЦК.

Будут ли повестки в телефоне: в ВР объяснили ситуацию с реформой мобилизации

Повестки онлайн и ТЦК в телефоне. Фото из открытых источников

Законопроект №15236 зарегистрировал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Заремский. Автор инициативы предлагает превратить ТЦК в сервисные центры и максимально минимизировать личный контакт между гражданами и военкоматами. Согласно документу, все взаимодействие планируется перевести в электронный формат. Повестки предлагают посылать через электронный кабинет с фиксацией вручения. Там граждане могли бы проверять свой статус, наличие отсрочки, пригодность к службе или пребывание в резерве.

Несмотря на попытку перевести мобилизацию в Украине в онлайн-формат, в парламенте дали понять, что шансов на принятие такого законопроекта почти нет. Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что эта инициатива является личной позицией отдельного депутата.

"Это его личная инициатива. Смысла обсуждать этот проект нет, поскольку он ничего общего с тем, что нарабатывает Минобороны и что будет поддержан нашим Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — сказал Вениславский.

По словам Вениславского, вопросы мобилизации во время войны чрезвычайно чувствительны, поэтому любые предложения быстро становятся вызывающими медийное внимание.

"Нардепы строят свою политическую карьеру и формируют узнаваемость разными путями: например, можно зарегистрировать такую инициативу, которую все будут обсуждать, и таким образом стать известным", — отметил Вениславский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об открытом реестре мобилизации: кто и когда может получить повестку сегодня.

Также "Комментарии" писали о мобилизации по-новому. Хотят отменить отсрочки и ввести плату за бронирование.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/povistki-telefon-ta-ttsk-onlayn-radu-vnesli-1778755245.html
