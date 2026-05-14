Будут ли повестки в телефоне: в ВР объяснили ситуацию с реформой мобилизации

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Верховной Раде появился новый законопроект, предлагающий радикально изменить работу территориальных центров комплектования и перевести большинство процессов мобилизации в онлайн-формат. Документ предусматривает электронные повестки, цифровой кабинет военнообязанного и обязательную видеофиксацию работы работников ТЦК.
Повестки онлайн и ТЦК в телефоне. Фото из открытых источников
Законопроект №15236 зарегистрировал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Заремский. Автор инициативы предлагает превратить ТЦК в сервисные центры и максимально минимизировать личный контакт между гражданами и военкоматами. Согласно документу, все взаимодействие планируется перевести в электронный формат. Повестки предлагают посылать через электронный кабинет с фиксацией вручения. Там граждане могли бы проверять свой статус, наличие отсрочки, пригодность к службе или пребывание в резерве.
Несмотря на попытку перевести мобилизацию в Украине в онлайн-формат, в парламенте дали понять, что шансов на принятие такого законопроекта почти нет. Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что эта инициатива является личной позицией отдельного депутата.
По словам Вениславского, вопросы мобилизации во время войны чрезвычайно чувствительны, поэтому любые предложения быстро становятся вызывающими медийное внимание.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об открытом реестре мобилизации: кто и когда может получить повестку сегодня.
Также "Комментарии" писали о мобилизации по-новому. Хотят отменить отсрочки и ввести плату за бронирование.