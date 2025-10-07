Через обстріл енергетики не залишається іншого вибору: у Міненерго анонсував важливе рішення

Рубрики
Україна буде змушена наростити імпорт газу через посилення обстрілу об'єктів енергетики з боку країни-агресора. Про це йдеться у заяві міністра енергетики України Світлани Гринчук.
Світлана Гринчук. Фото: із відкритих джерел
При цьому міністр не назвала очікуваний обсяг збільшення імпорту, зазначивши, що це може бути третина загального обсягу, який планували імпортувати раніше.
Враховуючи, що обсяг імпорту раніше планувався на рівні 4,6 млрд. кубометрів, можна припустити, що додатково треба буде закупити близько 1,5 млрд. кубометрів газу.
Питання збільшення імпорту Гринчук обговорила 7 жовтня з представниками G7, і зараз ведеться робота зі збільшення раніше наданого кредиту на 500 млн. доларів від ЄБРР і гранту від Європейського інвестбанку на 300 млн. євро.
