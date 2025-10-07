Через обстріл енергетики не залишається іншого вибору: у Міненерго анонсував важливе рішення

Україна буде змушена наростити імпорт газу через посилення обстрілу об'єктів енергетики з боку країни-агресора. Про це йдеться у заяві міністра енергетики України Світлани Гринчук.

Світлана Гринчук. Фото: із відкритих джерел

При цьому міністр не назвала очікуваний обсяг збільшення імпорту, зазначивши, що це може бути третина загального обсягу, який планували імпортувати раніше.

"Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту", – сказала Гринчук.

Враховуючи, що обсяг імпорту раніше планувався на рівні 4,6 млрд. кубометрів, можна припустити, що додатково треба буде закупити близько 1,5 млрд. кубометрів газу.

Питання збільшення імпорту Гринчук обговорила 7 жовтня з представниками G7, і зараз ведеться робота зі збільшення раніше наданого кредиту на 500 млн. доларів від ЄБРР і гранту від Європейського інвестбанку на 300 млн. євро.

"Ми обговорили можливості розширення і цих кредитів під гарантії Єврокомісії і з деякими країнами обговорюємо можливість надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту газу", — зазначила Гринчук.

Читайте на порталі "Коментарі" — в Україні запускають нові акумуляторні парки для резервного електропостачання, які допоможуть підтримувати роботу мереж при аваріях та мінімізувати наслідки можливих атак на енергетику. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації американської газети The Wall Street Journal.

Також видання "Коментарі" повідомляло – мешканців міста Шостка на Сумщині попередили про вимушений блекаут. Енергетики проводять відновлювальні роботи після масованого удару російських військ.



