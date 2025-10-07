logo_ukra

BTC/USD

124517

ETH/USD

4710.85

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Через обстріл енергетики не залишається іншого вибору: у Міненерго анонсував важливе рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Через обстріл енергетики не залишається іншого вибору: у Міненерго анонсував важливе рішення

Україна через обстріл енергетики планує збільшити імпорт газу

7 жовтня 2025, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна буде змушена наростити імпорт газу через посилення обстрілу об'єктів енергетики з боку країни-агресора. Про це йдеться у заяві міністра енергетики України Світлани Гринчук.

Через обстріл енергетики не залишається іншого вибору: у Міненерго анонсував важливе рішення

Світлана Гринчук. Фото: із відкритих джерел

При цьому міністр не назвала очікуваний обсяг збільшення імпорту, зазначивши, що це може бути третина загального обсягу, який планували імпортувати раніше.

"Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту", – сказала Гринчук.

Враховуючи, що обсяг імпорту раніше планувався на рівні 4,6 млрд. кубометрів, можна припустити, що додатково треба буде закупити близько 1,5 млрд. кубометрів газу.

Питання збільшення імпорту Гринчук обговорила 7 жовтня з представниками G7, і зараз ведеться робота зі збільшення раніше наданого кредиту на 500 млн. доларів від ЄБРР і гранту від Європейського інвестбанку на 300 млн. євро.

"Ми обговорили можливості розширення і цих кредитів під гарантії Єврокомісії і з деякими країнами обговорюємо можливість надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту газу", — зазначила Гринчук.

Читайте на порталі "Коментарі" — в Україні запускають нові акумуляторні парки для резервного електропостачання, які допоможуть підтримувати роботу мереж при аваріях та мінімізувати наслідки можливих атак на енергетику. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації американської газети The Wall Street Journal.

Також видання "Коментарі" повідомляло – мешканців міста Шостка на Сумщині попередили про вимушений блекаут. Енергетики проводять відновлювальні роботи після масованого удару російських військ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини