Блэкаут продолжается: какой город в Украине все еще не может отойти от российского удара

Как передает портал "Комментарии", жителей города Шостка Сумской области предупредили о вынужденном блекауте. Энергетики проводят восстановительные работы после массированного удара российских войск.
В Шостке сложная ситуация из-за отсутствия электроэнергии. Фото: из открытых источников
Отмечается, что возможны повторные отключения света. При этом энергетики подчеркивают, что это вынужденная мера, ведь не прекращается работа, чтобы найти комплексное решение, что позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии.
В свою очередь глава Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет и газ в дома.
При этом он указал, что уже около 80% мобильного покрытия работает стабильно.
Подытоживая, стоит отметить, что 4 октября сообщалось, что город Шостка в Сумской области и ряд населенных пунктов Шосткинской громады из-за беспрецедентной атаки российских войск остались без света, воды и газа.