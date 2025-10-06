Блэкаут продолжается: какой город в Украине все еще не может отойти от российского удара

Как передает портал "Комментарии", жителей города Шостка Сумской области предупредили о вынужденном блекауте. Энергетики проводят восстановительные работы после массированного удара российских войск.

В Шостке сложная ситуация из-за отсутствия электроэнергии. Фото: из открытых источников

"В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России", — говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

Отмечается, что возможны повторные отключения света. При этом энергетики подчеркивают, что это вынужденная мера, ведь не прекращается работа, чтобы найти комплексное решение, что позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии.

В свою очередь глава Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет и газ в дома.

"На утро значительная часть потребителей уже запитана, с газом уже более 50% домов. Работы продолжаются. Энергетики и газовщики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение громады", — указано в сообщении.

При этом он указал, что уже около 80% мобильного покрытия работает стабильно.

"Все пункты несокрушимости работают и обеспечены энергонезависимым интернетом", — добавил Олег Григоров.

Подытоживая, стоит отметить, что 4 октября сообщалось, что город Шостка в Сумской области и ряд населенных пунктов Шосткинской громады из-за беспрецедентной атаки российских войск остались без света, воды и газа.

"Повреждена электрическая сеть, поврежден водопровод, повреждена система газообеспечения. На железнодорожном пути стояло два поезда, один должен был ехать на Киев... произошло два прилета, ранены семь человек, из них трое детей", — сообщил мэр Шостки Николай Нога.



