Блекаут продовжується: яке місто в Україні все ще не може відійти від російського удару

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Як передає портал "Коментарі", мешканців міста Шостка на Сумщині попередили про вимушений блекаут. Енергетики проводять відновлювальні роботи після масованого удару російських військ.
У Шостці складна ситуація через відсутність електроенергії. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що можливе повторне вимкнення світла. При цьому енергетики наголошують, що це вимушений захід, адже не припиняється робота, щоб знайти комплексне рішення, що дозволить забезпечити електроенергією всіх споживачів, які наразі залишаються без електроенергії.
У свою чергу голова Сумської ОВ Олег Григоров зазначив, що всі служби працюють у посиленому режимі, щоб повернути світло та газ до будинків.
При цьому він зазначив, що вже близько 80% мобільного покриття працює стабільно.
Підсумовуючи, варто зазначити, що 4 жовтня повідомлялося, що місто Шостка в Сумській області та низка населених пунктів Шосткинської громади через безпрецедентну атаку російських військ залишилися без світла, води та газу.