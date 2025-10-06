Блекаут продовжується: яке місто в Україні все ще не може відійти від російського удару

Як передає портал "Коментарі", мешканців міста Шостка на Сумщині попередили про вимушений блекаут. Енергетики проводять відновлювальні роботи після масованого удару російських військ.

У Шостці складна ситуація через відсутність електроенергії. Фото: з відкритих джерел

"У Шостці відбудеться тимчасове припинення електропостачання у зв'язку з проведенням робіт з ліквідації наслідків військової агресії Росії", — йдеться у повідомленні "Сумиобленерго".

Зазначається, що можливе повторне вимкнення світла. При цьому енергетики наголошують, що це вимушений захід, адже не припиняється робота, щоб знайти комплексне рішення, що дозволить забезпечити електроенергією всіх споживачів, які наразі залишаються без електроенергії.

У свою чергу голова Сумської ОВ Олег Григоров зазначив, що всі служби працюють у посиленому режимі, щоб повернути світло та газ до будинків.

"На ранок значну частину споживачів уже запитано, з газом вже понад 50% будинків. Роботи продовжуються. Енергетики та газовики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення громади", — зазначено в повідомленні.

При цьому він зазначив, що вже близько 80% мобільного покриття працює стабільно.

"Всі пункти незламності працюють та забезпечені енергонезалежним інтернетом", — додав Олег Григоров.

Підсумовуючи, варто зазначити, що 4 жовтня повідомлялося, що місто Шостка в Сумській області та низка населених пунктів Шосткинської громади через безпрецедентну атаку російських військ залишилися без світла, води та газу.

"Пошкоджено електричну мережу, пошкоджено водогін, пошкоджено систему газозабезпечення. На залізничній колії стояло два потяги, один мав їхати до Києва... сталося два прильоти, поранено семеро людей, з них троє дітей", — повідомив мер Шостки Микола Нога.



