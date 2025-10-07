logo

План Путина погрузить Украину во тьму провалится: Украина нашла секретное спасение
План Путина погрузить Украину во тьму провалится: Украина нашла секретное спасение

The Wall Street Journal пишет о том, что в Украине появились секретные аккумуляторные парки, которые обеспечивают электроэнергией дома

7 октября 2025, 07:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине запускают новые аккумуляторные парки для резервного электроснабжения, которые помогут поддерживать работу сетей при авариях и минимизировать последствия возможных атак на энергетику. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации американской газеты The Wall Street Journal.

План Путина погрузить Украину во тьму провалится: Украина нашла секретное спасение

Блэкаут в Киеве. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Украина ввела в эксплуатацию современную систему аккумуляторных парков, способную временно поддерживать работу электросетей даже в случае аварий или атак. Известно, что проект реализует американская компания Fluence.

Журналисты отмечают, каждый из шести действующих объектов в Киевской и Днепропетровской областях имеет мощность 200 МВт и емкость 400 МВт-ч, что позволяет обеспечивать электроэнергией до 600 тысяч домохозяйств на два часа при перебоях с основными источниками питания. Блоки аккумуляторов могут заменяться быстро без остановки работы всей сети, что повышает надежность энергоснабжения в условиях возможных боевых действий.

Аккумуляторные парки установлены в секретных локациях, чтобы минимизировать риски повреждений в случае атак. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты критически важной инфраструктуры страны и позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Проект стоимостью около 140 миллионов долларов значительно усиливает возможности Украины по поддержанию стабильного электроснабжения, снижает зависимость от уязвимых источников и обеспечивает защиту ключевых населённых пунктов в случае аварий или атак на энергосистему.

Читайте также на портале "Комментарии" — жителей города Шостка Сумской области предупредили о вынужденном блекауте. Энергетики проводят восстановительные работы после массированного удара российских войск.

"В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России", — говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".




Источник: https://www.wsj.com/world/ukraines-new-strategy-for-keeping-the-lights-on-through-a-winter-of-war-4fce790a?mod=hp_lead_pos9
