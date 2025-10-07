План Путіна занурити Україну у темряву провалиться: Україна знайшла секретний порятунок

В Україні запускають нові акумуляторні парки для резервного електропостачання, які допоможуть підтримувати роботу мереж при аваріях та мінімізувати наслідки можливих атак на енергетику. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації американської газети The Wall Street Journal.

Блекаут у Києві. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що Україна ввела в експлуатацію сучасну систему акумуляторних парків, здатну тимчасово підтримувати роботу електромереж навіть у разі аварій або атак. Відомо, що проект реалізує американська компанія Fluence.

Журналісти зазначають, кожен із шести діючих об'єктів у Київській та Дніпропетровській областях має потужність 200 МВт та ємність 400 МВт-год, що дозволяє забезпечувати електроенергією до 600 тисяч домогосподарств на дві години при перебоях з основними джерелами харчування. Блоки акумуляторів можуть швидко замінюватися без зупинки роботи всієї мережі, що підвищує надійність енергопостачання в умовах можливих бойових дій.

Акумуляторні парки встановлені у секретних локаціях, щоб мінімізувати ризики ушкоджень у разі атак. Це забезпечує додатковий рівень захисту критично важливої інфраструктури країни та дозволяє оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

Проект вартістю близько 140 мільйонів доларів значно посилює можливості України щодо підтримки стабільного електропостачання, знижує залежність від вразливих джерел та забезпечує захист ключових населених пунктів у разі аварій чи атак на енергосистему.

