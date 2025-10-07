Из-за обстрелов энергетики не остается другого выбора: в Минэнерго анонсировал важное решение

Украина будет вынуждена нарастить импорт газа из-за усиления обстрелов объектов энергетики со стороны страны-агрессора. Об этом говорится в заявлении министра энергетики Украины Светланы Гринчук.

Светлана Гринчук. Фото: из открытых источников

При этом министр не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.

"Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта", — сказала Гринчук.

Учитывая, что объем импорта ранее планировался на уровне 4,6 млрд кубометров, можно предположить, что дополнительно надо будет закупить около 1,5 млрд кубометров газа.

Вопрос увеличения импорта Гринчук обсудила 7 октября с представителями G7, и сейчас ведется работа по увеличению ранее предоставленного кредита на 500 млн долларов от ЕБРР и гранта от Европейского инвестбанка на 300 млн евро.

"Мы обсудили возможности расширения и этих кредитов под гарантии Еврокомиссии, и с некоторыми странами обсуждаем возможность предоставления помощи на грантовой основе для увеличения импорта газа", — отметила Гринчук.

