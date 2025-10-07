Из-за обстрелов энергетики не остается другого выбора: в Минэнерго анонсировал важное решение

Рубрики
Украина будет вынуждена нарастить импорт газа из-за усиления обстрелов объектов энергетики со стороны страны-агрессора. Об этом говорится в заявлении министра энергетики Украины Светланы Гринчук.
Светлана Гринчук. Фото: из открытых источников
При этом министр не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.
Учитывая, что объем импорта ранее планировался на уровне 4,6 млрд кубометров, можно предположить, что дополнительно надо будет закупить около 1,5 млрд кубометров газа.
Вопрос увеличения импорта Гринчук обсудила 7 октября с представителями G7, и сейчас ведется работа по увеличению ранее предоставленного кредита на 500 млн долларов от ЕБРР и гранта от Европейского инвестбанка на 300 млн евро.
