Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Це результат глобальної помилки Зеленського": у ВР заявили про втрачений шанс закінчити війну
commentss НОВИНИ Всі новини

"Це результат глобальної помилки Зеленського": у ВР заявили про втрачений шанс закінчити війну

Нардеп Олег Синютка заявив, що помилки української влади у лютому 2025 року звузили можливості для завершення війни.

22 січня 2026, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Народний депутат Олег Синютка заявив, що Україна могла мати ширше поле для дипломатичного маневру у війні з Росією. Однак, за його словами, помилки, допущені Володимиром Зеленським під час переговорів у Вашингтоні в лютому 2025 року, суттєво ускладнили нинішню ситуацію для України.

"Це результат глобальної помилки Зеленського": у ВР заявили про втрачений шанс закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Олег Синютка в ефірі телеканалу "Еспресо", заявив, що президент США Дональд Трамп не є "лобістом Путіна", однак діє винятково з позицій американських інтересів. 

"Трамп перед собою поставив завдання — відірвати Росію з її величезними природними ресурсами від Китаю, основного геополітичного супротивника США. І наразі Трамп будує навколо себе союз держав, які будуть протистояти Китаю як основному геополітичному конкуренту", — стверджує Синютка.

На думку депутата, у цьому контексті Україна перестала бути ключовим елементом переговорів. 

Синютка вважає, що саме під час візиту Зеленського до Овального кабінету у лютому 2025 року Київ мав шанс зафіксувати перемир’я на лінії зіткнення. Однак, на його думку, що емоційна реакція та публічна конфронтація з Трампом призвели до втрати цього вікна можливостей.

"Ми сьогодні пожинаємо результати глобальної помилки Зеленського і влади, допущеної в Овальному кабінеті в лютому 2025 року… насправді тоді був шанс для України, бо це була не пропозиція України — це була пропозиція США зупинити й укласти перемир'я на лінії зіткнення", — сказав Синютка.

Нардеп додає, що українська влада тоді "не зрозуміла, що це шанс для України", а сьогодні для Києва вже немає пропозиції зупинити вогонь по всій лінії зіткнення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кіт Келлог прогнозує, що війна Росії проти України може закінчитися цього літа до Дня Незалежності.

Також "Коментарі" писали, що спецпредставник Трампа Віткофф перед зустріччю з Путіним заявив про прогрес у мирних переговорах. За його словами, Україна та РФ узгодили ключове питання.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
