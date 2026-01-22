"Це результат глобальної помилки Зеленського": у ВР заявили про втрачений шанс закінчити війну

Народний депутат Олег Синютка заявив, що Україна могла мати ширше поле для дипломатичного маневру у війні з Росією. Однак, за його словами, помилки, допущені Володимиром Зеленським під час переговорів у Вашингтоні в лютому 2025 року, суттєво ускладнили нинішню ситуацію для України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Олег Синютка в ефірі телеканалу "Еспресо", заявив, що президент США Дональд Трамп не є "лобістом Путіна", однак діє винятково з позицій американських інтересів.

"Трамп перед собою поставив завдання — відірвати Росію з її величезними природними ресурсами від Китаю, основного геополітичного супротивника США. І наразі Трамп будує навколо себе союз держав, які будуть протистояти Китаю як основному геополітичному конкуренту", — стверджує Синютка.

На думку депутата, у цьому контексті Україна перестала бути ключовим елементом переговорів.

Синютка вважає, що саме під час візиту Зеленського до Овального кабінету у лютому 2025 року Київ мав шанс зафіксувати перемир’я на лінії зіткнення. Однак, на його думку, що емоційна реакція та публічна конфронтація з Трампом призвели до втрати цього вікна можливостей.

"Ми сьогодні пожинаємо результати глобальної помилки Зеленського і влади, допущеної в Овальному кабінеті в лютому 2025 року… насправді тоді був шанс для України, бо це була не пропозиція України — це була пропозиція США зупинити й укласти перемир'я на лінії зіткнення", — сказав Синютка.

Нардеп додає, що українська влада тоді "не зрозуміла, що це шанс для України", а сьогодні для Києва вже немає пропозиції зупинити вогонь по всій лінії зіткнення.

