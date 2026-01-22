logo

НОВОСТИ

"Это результат глобальной ошибки Зеленского": в ВР заявили об упущенном шансе закончить войну

Нардеп Олег Синютка заявил, что ошибки украинских властей в феврале 2025 года сузили возможности для завершения войны.

22 января 2026, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат Олег Синютка заявил, что у Украины могло быть более широкое поле для дипломатического маневра в войне с Россией. Однако, по его словам, ошибки, допущенные Владимиром Зеленским во время переговоров в Вашингтоне в феврале 2025 года, существенно усложнили нынешнюю ситуацию для Украины.

"Это результат глобальной ошибки Зеленского": в ВР заявили об упущенном шансе закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Олег Синютка в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что президент США Дональд Трамп не является "лоббистом Путина", однако действует исключительно с позиций американских интересов.

"Трамп перед собой поставил задачу – оторвать Россию с ее огромными природными ресурсами от Китая, основного геополитического противника США. И сейчас Трамп строит вокруг себя союз государств, которые будут противостоять Китаю как основному геополитическому конкуренту", – утверждает Синютка.

По мнению депутата, в этом контексте Украина перестала являться ключевым элементом переговоров.

Синютка считает, что именно во время визита Зеленского в Овальный кабинет в феврале 2025 года у Киева был шанс зафиксировать перемирие на линии столкновения. Однако, по его мнению, эмоциональная реакция и публичная конфронтация с Трампом привели к потере этого окна возможностей.

"Мы сегодня пожинаем результаты глобальной ошибки Зеленского и власти, допущенной в Овальном кабинете в феврале 2025 года… на самом деле тогда был шанс для Украины, потому что это было не предложение Украины – это было предложение США остановить и заключить перемирие на линии столкновения", – сказал Синютка.

Нардеп добавляет, что украинские власти тогда "не поняли, что это шанс для Украины", а сегодня для Киева уже нет предложения остановить огонь по всей линии столкновения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кит Келлог прогнозирует, что война России против Украины может закончиться этим летом ко Дню Независимости.

Также "Комментарии" писали, что спецпредставитель Трампа Виткофф перед встречей с Путиным заявил о прогрессе в мирных переговорах. По его словам, Украина и РФ согласовали ключевой вопрос.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
