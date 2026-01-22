"Это результат глобальной ошибки Зеленского": в ВР заявили об упущенном шансе закончить войну

Народный депутат Олег Синютка заявил, что у Украины могло быть более широкое поле для дипломатического маневра в войне с Россией. Однако, по его словам, ошибки, допущенные Владимиром Зеленским во время переговоров в Вашингтоне в феврале 2025 года, существенно усложнили нынешнюю ситуацию для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Олег Синютка в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что президент США Дональд Трамп не является "лоббистом Путина", однако действует исключительно с позиций американских интересов.

"Трамп перед собой поставил задачу – оторвать Россию с ее огромными природными ресурсами от Китая, основного геополитического противника США. И сейчас Трамп строит вокруг себя союз государств, которые будут противостоять Китаю как основному геополитическому конкуренту", – утверждает Синютка.

По мнению депутата, в этом контексте Украина перестала являться ключевым элементом переговоров.

Синютка считает, что именно во время визита Зеленского в Овальный кабинет в феврале 2025 года у Киева был шанс зафиксировать перемирие на линии столкновения. Однако, по его мнению, эмоциональная реакция и публичная конфронтация с Трампом привели к потере этого окна возможностей.

"Мы сегодня пожинаем результаты глобальной ошибки Зеленского и власти, допущенной в Овальном кабинете в феврале 2025 года… на самом деле тогда был шанс для Украины, потому что это было не предложение Украины – это было предложение США остановить и заключить перемирие на линии столкновения", – сказал Синютка.

Нардеп добавляет, что украинские власти тогда "не поняли, что это шанс для Украины", а сегодня для Киева уже нет предложения остановить огонь по всей линии столкновения.

