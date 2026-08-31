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"Це продуманий план": Дикий розкрив приховану мету Кремля у війні проти України

Євген Дикий розповів про продуманий план РФ із нищення енергетики та впливу на цивільних.

31 серпня 2026, 21:40
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Slava Kot

Росія у війні проти України прагне не лише захоплення територій, а й системного впливу на цивільне населення. Військовий аналітик Євген Дикий вважає, що одним з ключових напрямів російської кампанії є знищення української енергетичної інфраструктури, що безпосередньо позначається на житті мирних людей.

"Це продуманий план": Дикий розкрив приховану мету Кремля у війні проти України

Дикий назвав мету Росії у війні проти України

Євген Дикий в інтерв’ю Radio NV звернув увагу на те, що російські війська системно атакують українську енергетику ще з 2022 року. За його словами, особливо масштабними такі удари були протягом останніх двох зим. Аналітик наголосив, що характер атак свідчить про наявність продуманої стратегії. 

"З 2022 року системно виносять нашу енергетику, а минулі дві зими це була ключова ціль їх ракетних і дронових атак, тобто у них це продуманий цілий план по знищенню", — заявив Дикий.

За словами Дикого, Кремль публічно не визнавав цивільне населення окремою ціллю таких атак. Російська сторона традиційно заявляла, що удари спрямовані на військові або інфраструктурні об’єкти, а проблеми для цивільних є нібито побічним наслідком бойових дій.

"Вони ніколи не заявляли, що саме наша енергетика є їхньою метою, що вони ставлять собі за мету занурити саме мирне населення в холод і темряву. Це було абсолютно очевидно з того, що вони робили, але вони цього не визнають", — вказує Дикий.

Військовий аналітик прокоментував заяву Міноборони РФ про підготовку до ударів по Україні та вказав, що це "перша офіційна заява не від військкорів, пропагандистів, а саме від Міністерства оборони РФ, де Кремль публічно визнає, що є військовими злочинцями". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на заяву Путіна про "кінець війни" та розкрив його реальні плани.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=q13nvEwuNBI&source_ve_path=MjM4NTE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2F
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