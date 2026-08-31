"Это продуманный план": Дикий раскрыл скрытую цель Кремля в войне против Украины

Россия в войне против Украины стремится не только к захвату территорий, но и к системному влиянию на гражданское население. Военный аналитик Евгений Дикий считает, что одним из ключевых направлений российской кампании является уничтожение украинской энергетической инфраструктуры, что непосредственно отражается на жизни мирных людей.

Дикий назвал цель России в войне против Украины

Евгений Дикий в интервью Radio NV обратил внимание на то, что российские войска системно атакуют украинскую энергетику еще с 2022 года. По его словам, особенно масштабными подобные удары были в течение последних двух зим. Аналитик отметил, что характер атак свидетельствует о наличии продуманной стратегии.

"С 2022 года системно выносят нашу энергетику, а прошедшие две зимы это была ключевая цель их ракетных и дроновых атак, то есть у них это продуманный целый план по уничтожению", – заявил Дикий.

По словам Дикого, Кремль публично не признавал гражданское население отдельной целью таких атак. Российская сторона традиционно заявляла, что удары направлены на военные или инфраструктурные объекты, а проблемы для гражданских являются побочным следствием боевых действий.

"Они никогда не заявляли, что именно наша энергетика является их целью, что они ставят целью погрузить самое мирное население в холод и тьму. Это было совершенно очевидно из того, что они делали, но они этого не признают", — указывает Дикий.

Военный аналитик прокомментировал заявление Минобороны РФ о подготовке к ударам по Украине и указал, что это "первое официальное заявление не от военных, пропагандистов, а именно от Министерства обороны РФ, где Кремль публично признает, что являются военными преступниками".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на заявление Путина о "конце войны" и раскрыл его реальные планы.