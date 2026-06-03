"Це надзвичайно важливо": Сирський заявив про тривожні проблеми України

Україна продовжує зміцнювати захист свого неба, однак стикається з серйозним викликом у вигляді дефіциту сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час робочої поїздки до Повітряного командування "Південь".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Сирський заявив, що російські війська продовжують систематично атакувати критично важливу інфраструктуру на півдні країни. Основними цілями залишаються морські порти, зернові термінали, логістичні вузли та інші цивільні об'єкти. За його словами, такі удари спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на підрив економічної стабільності України та створення додаткових загроз для безпеки всього Чорноморського регіону.

Головнокомандувач ЗСУ вказав, що під час наради військове керівництво обговорило підвищення ефективності системи ППО, швидкість обміну інформацією між підрозділами та координацію всіх складових Сил оборони. Особливу увагу приділили адаптації протиповітряної оборони до нової тактики Росії, яка дедалі частіше використовує масовані атаки дронами та комбіновані удари ракетами. Однак, головною проблемою для України залишається нестача сучасного озброєння.

"Україна сьогодні діє в умовах нестачі сучасних систем протиповітряної оборони та ракет до них. Саме тому надзвичайно важливими є раціональне використання наявних ресурсів, підвищення ефективності кожного елементу ППО та подальше отримання від партнерів сучасних зенітних систем і боєприпасів", — заявив головнокомандувач.

Сирський також повідомив про низку рішень щодо модернізації управління ППО, розвитку засобів виявлення повітряних цілей та прискорення впровадження нових технологій для боротьби з повітряними загрозами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пояснив, чому написав Трампу терміновий лист про необхідність ППО для України.

Також "Коментарі" писали, що у Німеччині заявили про "вікно" для закінчення війни в Україні.