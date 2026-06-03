"Это очень важно": Сырский заявил о тревожных проблемах Украины

Украина продолжает укреплять защиту неба, однако сталкивается с серьезным вызовом в виде дефицита современных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время рабочей поездки в Воздушное командование "Юг".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Сырский заявил, что российские войска продолжают систематически атаковать критически важную инфраструктуру на юге страны. Основными целями остаются морские порты, зерновые терминалы, логистические узлы и другие гражданские объекты. По его словам, такие удары направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и подрыв экономической стабильности Украины и создание дополнительных угроз для безопасности всего Черноморского региона.

Главнокомандующий ВСУ указал, что во время совещания военное руководство обсудило повышение эффективности системы ПВО, скорость обмена информацией между подразделениями и координацию всех составляющих сил обороны. Особое внимание было уделено адаптации противовоздушной обороны к новой тактике России, которая все чаще использует массированные атаки дронами и комбинированные удары ракетами. Однако главной проблемой для Украины остается нехватка современного вооружения.

"Украина сегодня действует в условиях нехватки современных систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Именно поэтому чрезвычайно важны рациональное использование имеющихся ресурсов, повышение эффективности каждого элемента ПВО и дальнейшее получение от партнеров современных зенитных систем и боеприпасов", — заявил главнокомандующий.

Сырский также сообщил о ряде решений по модернизации управления ПВО, развитию средств обнаружения воздушных целей и ускорению внедрения новых технологий для борьбы с воздушными угрозами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему написал Трампу срочное письмо о необходимости ПВО для Украины.

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