"Це казки для бідних": Кулеба відверто пояснив, чому дипломатія не поверне окуповані території

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поставив під сумнів можливість повернення тимчасово окупованих українських територій виключно дипломатичними засобами. На його думку, такі заяви часто лунають тому, що їх хочуть чути в українському суспільстві та серед міжнародних партнерів

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба під час розмови зі Світланою Павелецькою заявив, що популярна теза про завершення війни та подальше повернення територій за столом переговорів не відповідає реаліям нинішньої ситуації.

"Правильна мантра говорити про те, що безумовно, головне – це зупинити сьогодні війну, а поверненням територій будемо займатися дипломатичним шляхом. Але це все казки для бідних. Їх озвучують, бо це хоче чути український народ, що війна закінчилася. Це хочуть чути партнери України, що Україна готова до дипломатичних рішень", — заявив Кулеба.

За його словами, він не бачить практичного механізму, який дозволив би повернути захоплені Росією території лише шляхом переговорів. На переконання Кулеби, ключову роль у цьому процесі відіграватиме військовий фактор, який надалі може бути підкріплений дипломатичними рішеннями.

"Ми всі з вами розуміємо, що повернути території, які нині окуповані РФ, можна лише в умовах колапсу російського імперського проєкту. Я розумію, що треба робити, щоб забезпечити його військовим шляхом, але як це зробити в умовах дипломатичних – я не знаю", — сказав Кулеба.

Станом на 2026 рік під російською окупацією залишається близько 19% території України. Повністю окупованим залишається Крим, а також 99,6% Луганської області, 78,1% Донецької, 74,8% Запорізької та 72% Херсонської областей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кулеба дав чесну відповідь, коли закінчиться війна в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Кулеба розкрив комплекс РФ через переговори Путіна з ЄС щодо війни в Україні.