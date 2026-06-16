"Это сказки для бедных": Кулеба откровенно объяснил, почему дипломатия не вернет оккупированные территории

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Slava Kot
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг сомнению возможность возвращения временно оккупированных украинских территорий исключительно дипломатическими средствами. По его мнению, такие заявления часто раздаются потому, что их хотят слышать в украинском обществе и среди международных партнеров.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба во время разговора со Светланой Павелецкой заявил, что популярный тезис о завершении войны и последующем возвращении территорий за столом переговоров не отвечает реалиям нынешней ситуации.
По его словам, он не видит практического механизма, позволяющего вернуть захваченные Россией территории только путем переговоров. По убеждению Кулебы, ключевую роль в этом процессе будет играть военный фактор, который в дальнейшем может быть подкреплен дипломатическими решениями.
По состоянию на 2026 год, под российской оккупацией остается около 19% территории Украины. Полностью оккупированным остается Крым, а также 99,6% Луганской области, 78,1% Донецкой, 74,8% Запорожской и 72% Херсонской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба дал честный ответ, когда закончится война в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Кулеба раскрыл комплекс РФ из-за переговоров Путина с ЕС о войне в Украине.