"Это сказки для бедных": Кулеба откровенно объяснил, почему дипломатия не вернет оккупированные территории

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг сомнению возможность возвращения временно оккупированных украинских территорий исключительно дипломатическими средствами. По его мнению, такие заявления часто раздаются потому, что их хотят слышать в украинском обществе и среди международных партнеров.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба во время разговора со Светланой Павелецкой заявил, что популярный тезис о завершении войны и последующем возвращении территорий за столом переговоров не отвечает реалиям нынешней ситуации.

"Правильная мантра говорить о том, что безусловно, главное – это остановить сегодня войну, а возвращением территорий будем заниматься дипломатическим путем. Но это все сказки для бедных. Их озвучивают, потому что это хочет слышать украинский народ, что война закончилась. Это хотят слышать партнеры Украины, что Украина готова к дипломатическим решениям", — заявил Кулеба.

По его словам, он не видит практического механизма, позволяющего вернуть захваченные Россией территории только путем переговоров. По убеждению Кулебы, ключевую роль в этом процессе будет играть военный фактор, который в дальнейшем может быть подкреплен дипломатическими решениями.

"Мы все с вами понимаем, что вернуть территории, ныне оккупированные РФ, можно только в условиях коллапса российского имперского проекта. Я понимаю, что нужно делать, чтобы обеспечить его военным путем, но как это сделать в дипломатических условиях — я не знаю", — сказал Кулеба.

По состоянию на 2026 год, под российской оккупацией остается около 19% территории Украины. Полностью оккупированным остается Крым, а также 99,6% Луганской области, 78,1% Донецкой, 74,8% Запорожской и 72% Херсонской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба дал честный ответ, когда закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Кулеба раскрыл комплекс РФ из-за переговоров Путина с ЕС о войне в Украине.