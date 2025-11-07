Це ціль №1 для Росії: Зеленський назвав головний план армії РФ

Ситуація на фронті залишається напруженою, особливо на Покровському напрямку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною метою російських військ наразі є швидка окупація Покровська.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача заявив, що ворог продовжує активні штурмові дії, зокрема із залученням бронетехніки.

"Ситуація у Покровську складна. Ворог 5-го числа здійснював штурмові дії із залученням техніки. Він втратив техніку, але ціль №1 для ворога — окупувати Покровськ якомога швидше", — сказав президент.

Зеленський розповів, що за останні три доби українські військові зафіксували 220 штурмів міста. За його словами, безпосередньо в Покровську перебуває близько 314 російських окупантів, однак основне угруповання ворога зосереджене на околицях, продовжуючи чинити тиск на українські позиції.

Президент також зазначив, що майже третина всіх бойових дій на фронті припадає саме на цей напрямок. Крім того, половина випадків застосування російських авіабомб також зафіксована в районі Покровська.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про рекордні втрати Росії з початку війни. Як сказав президент, російська армія втратила понад 25 тисяч військових лише за жовтень. Таким втратам російської армії є підтвердження, зокрема завдяки вдалій роботі операторів дронів.

