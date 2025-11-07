Это цель №1 для России: Зеленский назвал главный план армии РФ

Ситуация на фронте остается напряженной, особенно на Покровском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью российских войск является скорая оккупация Покровска.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего заявил, что враг продолжает активные штурмовые действия, в том числе с привлечением бронетехники.

"Ситуация в Покровске сложная. Враг 5 числа совершал штурмовые действия с привлечением техники. Он потерял технику, но цель №1 для врага — оккупировать Покровск как можно скорее", — сказал президент.

Зеленский рассказал, что за последние трое суток украинские военные зафиксировали 220 штурмов города. По его словам, непосредственно в Покровске находится около 314 российских оккупантов, однако основная группировка врага сосредоточена в окрестностях, продолжая оказывать давление на украинские позиции.

Президент также отметил, что почти треть всех боевых действий на фронте приходится именно на это направление. Кроме того, половина случаев применения российских авиабомб также зафиксирована в Покровском районе.

