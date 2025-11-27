logo_ukra

Будуть нові зустрічі: в МЗС анонсували продовження переговорів про мирний план
НОВИНИ

Будуть нові зустрічі: в МЗС анонсували продовження переговорів про мирний план

В українському МЗС анонсували нові зустрічі представників України та США для продовження обговорення мирного плану

27 листопада 2025, 13:05
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Нові зустрічі переговорних команд України та Сполучених Штатів Америки для обговорення мирного плану мають відбутися вже найближчим часом. 

Будуть нові зустрічі: в МЗС анонсували продовження переговорів про мирний план

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Україна очікує конкретних результатів від цих обговорень, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

"Підтверджую, що найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування? Наші очікування — це конкретні результати. Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес", — заявив Сибіга.

За словами міністра, нині всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення мирного процесу. Для України досягнення перемир’я є вкрай важливим питанням, що Київ неодноразово демонстрував світовій спільноті.

"Українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому рівні — зустрічі президента Зеленського і президента Трампа. Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", — сказав Сибіга.

Як повідомляв портал "Коментарі", білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступив із черговою непроханою порадою на адресу президента України Володимира Зеленського, коментуючи можливий мирний план щодо завершення війни, яку розв’язала Росія.

Видання "Коментарі" також писало, що Китай обережно ставиться до війни між Росією та Україною, оскільки прагне уникнути створення прецеденту силового зміщення кордонів або легітимізації сепаратизму, що може підірвати позицію Пекіна щодо Тайваню. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, для президента США Дональда Трампа Росія – другорядний фактор, а ключова мета – вплив на Китай. Якщо Пекін включиться у мирне врегулювання, конфлікт в Україні може швидко завершитися.



Джерело: https://t.me/weukrainetv/125666
