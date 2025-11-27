Будуть нові зустрічі: в МЗС анонсували продовження переговорів про мирний план

Нові зустрічі переговорних команд України та Сполучених Штатів Америки для обговорення мирного плану мають відбутися вже найближчим часом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Україна очікує конкретних результатів від цих обговорень, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Підтверджую, що найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування? Наші очікування — це конкретні результати. Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес", — заявив Сибіга.

За словами міністра, нині всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення мирного процесу. Для України досягнення перемир’я є вкрай важливим питанням, що Київ неодноразово демонстрував світовій спільноті.

"Українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому рівні — зустрічі президента Зеленського і президента Трампа. Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", — сказав Сибіга.

