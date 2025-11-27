Китай впливає на наміри Трампа завершити війну в Україні: озвучено несподівану причину

Китай обережно ставиться до війни між Росією та Україною, оскільки прагне уникнути створення прецеденту силового зміщення кордонів або легітимізації сепаратизму, що може підірвати позицію Пекіна щодо Тайваню. Політолог Ігор Рейтерович підкреслив, що для президента США Дональда Трампа Росія – другорядний фактор, а ключова мета – вплив на Китай. Якщо Пекін включиться у мирне врегулювання, конфлікт в Україні може швидко завершитися.

Фото: з відкритих джерел

24 листопада Дональд Трамп провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, обговоривши двосторонні відносини та можливі мирні ініціативи. Китай, хоч і може намагатися зберегти обличчя Росії як "молодшого партнера", не здатен підтримати вимогу Москви щодо юридичного закріплення права змінювати кордони силою. Такий прецедент поставив би під загрозу статус Тайваню, пояснив Рейтерович.

До 1970 року Тайвань займав місце в ООН і Раді Безпеки, поки його не замінила материкова Китайська Народна Республіка. Тому будь-які міжнародні легітимізації відокремлення територій або силового пересування кордонів особливо чутливі для КНР.

Рейтерович також зауважив, що США можуть посилити економічний тиск на Росію, що непрямо зачепить і Китай, а Пекін не матиме ефективних аргументів проти санкцій. Обговорення мирних ініціатив відбувається у форматі спостереження та попередньої готовності підтримати.

Попри прагнення Трампа діяти як бізнесмен, реалії державної системи США та позиція Росії обмежують його можливості. Пропозиції щодо перспективних проєктів, наприклад в Арктиці, наразі малоймовірні та неактуальні. Основний фокус Трампа – активний діалог із Сі Цзіньпіном, адже підтримка Китаю могла б прискорити завершення війни.

