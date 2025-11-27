Це – відверта маячня: озвучено жорстку заяву про припинення війни в Україні

Військовий експерт і співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов заявив в ефірі Еспресо, що ідеї про відновлення кордонів України 1991 року є нереалістичними. За його словами, Київ наразі задовольняє сценарій замороженого конфлікту вздовж лінії бойового зіткнення.

Фото: з відкритих джерел

"Мова не йде про те, щоб Росію повернути на кордони 1991 року — це просто фантазії. Реалістичний варіант — заморожений конфлікт з демаркаційною зоною на території Донецької області, включно з рештками Донецької області та Слов’янсько-Краматорською агломерацією. Захоплення Покровська та Покровської агломерації — лише питання часу. Росіяни мають серйозні тактичні успіхи в районі Сіверська, бої тривають на околицях цього міста, що фактично загрожує флангу Слов’янсько-Краматорської агломерації. Окупанти просуваються й у напрямку Лимана — до нього залишилося всього 2,5–3 км, а бої вже йдуть на околицях Костянтинівки", — пояснив Снєгирьов.

Він також додав, що у разі падіння Покровської агломерації близько 150 тисяч російських військових можуть бути перекинуті на Костянтинівський напрямок. Це, за його словами, пояснює, чому США виходять із реалій на фронті та пропонують створення демаркаційної зони в Донецькій області, одночасно повертаючи тимчасово окуповані території Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

"Ця пропозиція США фактично збігається з площею території, яку Україна розглядає для демаркаційної зони. При цьому росіяни просуваються й на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя, на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Тому їхні заяви про незадоволення мирним договором не відповідають дійсності — їм цілком підходить статус-кво на лінії фронту. Це ще один доказ того, що мова не йде про якийсь спільний американо-російський план", — підсумував експерт.

Як вже писали "Коментарі", спеціальний представник президента США Стів Віткофф, який відповідає за дипломатичні ініціативи щодо України, не демонструє особливого прагнення досягти реальної мирної угоди між сторонами конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на матеріал журналіста Марка Чемпіона.